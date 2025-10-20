AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 octombrie - Antena Sport

Cele mai tari ştiri de pe 20 octombrie sunt pe as.ro, de la declaraţiile tari ale lui Gigi Becali, la cuvintele de laudă ale lui Fabio Capello la adresa lui Cristi Chivu.

AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 octombrie

1. 3 jucători sunt OUT

Gigi Becali a anunţat care sunt primii trei jucători care nu vor mai evolua la FCSB! Chiricheş, Edjouma şi Kiki nu vor mai face parte din lotul roş-albaştrilor.

2. A revenit Mureşan

Iuliu Mureşan este noul preşedinte al lui CFR Cluj. I-a luat locul lui Cristi Balaj şi a anunţat deja primele obiective: “Ne batem din nou la trofee și la titlu”, a spus Mureşan.