AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 octombrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 20 octombrie

Publicat: 20 octombrie 2025, 17:56

Comentarii

Gigi Becali, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Cele mai tari ştiri de pe 20 octombrie sunt pe as.ro, de la declaraţiile tari ale lui Gigi Becali, la cuvintele de laudă ale lui Fabio Capello la adresa lui Cristi Chivu.

1. 3 jucători sunt OUT

Gigi Becali a anunţat care sunt primii trei jucători care nu vor mai evolua la FCSB! Chiricheş, Edjouma şi Kiki nu vor mai face parte din lotul roş-albaştrilor.

2. A revenit Mureşan

Iuliu Mureşan este noul preşedinte al lui CFR Cluj. I-a luat locul lui Cristi Balaj şi a anunţat deja primele obiective: “Ne batem din nou la trofee și la titlu”, a spus Mureşan.

3. A anunţat echipa

Gigi Becali nu se dezminte şi a anunţat din nou primul 11. De pe as.ro, afli ce echipă va trimite patronul de la FCSB pe teren în meciul cu Bologna din Europa League.

4. Anunţul lui Piţurcă

CFR suspendă zeci de trenuri din cauza datoriilor. Ce rute sunt afectateCFR suspendă zeci de trenuri din cauza datoriilor. Ce rute sunt afectate
UEFA a trecut-o pe Steaua în locul celor de la FCSB drept câştigătoare a Cupei Campionilor 1986: “Trebuia să se întâmple lucrul ăsta demult”, a spus Piţurcă.

5. Chivu, lăudat de Capello

Fabio Capello l-a lăudat pe Cristi Chivu după ce Inter a ajuns la 6 victorii consecutive. “A rezolvat problemele mentale ale jucătorilor”, susţine fostul mare antrenor italian.

