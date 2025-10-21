XBRAKER, la SuperFAZE: „Golul lui Hagi cu Columbia, primul meu contact cu echipa națională!” - Antena Sport

Vloggerul XBRAKER reprezintă noua generație de fani ai naționalei, cea care nu a apucat să vadă România la un Campionat Mondial.

Fazele legendare cu Hagi, Răducioiu, Ilie Dumitrescu sau Adi Ilie îi sunt însă foarte familiare — le-a urmărit mereu online, iar acum le comentează în cadrul emisiunii SuperFAZE, la Antena 1.

„N-am apucat să văd România la Mondiale, din păcate, dar eu zic că e timp!”, spune încrezător creatorul de conținut cu sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale.

„Primul contact cu CM ’94 a fost golul lui Hagi cu Columbia. M-am gândit mereu ce frumos ar fi să merg la un Mondial în care joacă și România, să văd un astfel de gol.”

Florin Răducioiu, amintiri din SUA ’94

„Veneau românii la hotel, vorbeam cu ei, ne îmbrățișau, dădeam autografe. Nu erau mulți, dar simțeai că toată țara era acolo cu noi”, povestește Răducioiu.