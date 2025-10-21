XBRAKER, la SuperFAZE: „Golul lui Hagi cu Columbia, primul meu contact cu echipa națională!” - Antena Sport

Vloggerul XBRAKER reprezintă noua generație de fani ai naționalei, cea care nu a apucat să vadă România la un Campionat Mondial.
Fazele legendare cu Hagi, Răducioiu, Ilie Dumitrescu sau Adi Ilie îi sunt însă foarte familiare — le-a urmărit mereu online, iar acum le comentează în cadrul emisiunii SuperFAZE, la Antena 1.
„N-am apucat să văd România la Mondiale, din păcate, dar eu zic că e timp!”, spune încrezător creatorul de conținut cu sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale.
„Primul contact cu CM ’94 a fost golul lui Hagi cu Columbia. M-am gândit mereu ce frumos ar fi să merg la un Mondial în care joacă și România, să văd un astfel de gol.”
Florin Răducioiu, amintiri din SUA ’94
„Veneau românii la hotel, vorbeam cu ei, ne îmbrățișau, dădeam autografe. Nu erau mulți, dar simțeai că toată țara era acolo cu noi”, povestește Răducioiu.
Întrebat de XBRAKER ce a simțit când a marcat primul său gol la Mondial, fostul atacant a rememorat momentul cu emoție:
„Nu mai înțelegeam nimic! Era visul meu să dau gol la Mondiale și n-am să-l uit niciodată. E golul de referință al carierei mele.
Au fost momente în care pur și simplu visam. M-am descătușat, eram mai rapid, mai ușor. Mă gândeam chiar și că pot prinde un contract mai bun — pe cuvânt!”
Despre reușita lui Adi Ilie: „Astfel de execuții sunt rare în fotbalul de azi”
„Astfel de execuții le vezi rar în fotbalul de astăzi. Mi-aș dori să trăiesc o astfel de experiență, să văd un asemenea gol al României la următorul Mondial”, spune XBRAKER.
Când nu joacă România, XBRAKER ține cu Spania.
„Jucătorul meu favorit acum este Yamal. Mi se pare senzațional cum gestionează emoțiile la doar 17 ani.”
Răducioiu confirmă talentul tânărului:
„Yamal e ceva ieșit din comun. Eu eram emoționat la vârsta lui, dar îmi trecea când intram pe teren. Aveam responsabilitate, lumea avea așteptări de la mine, și puneam și eu presiune pe mine.”
Scorul în platou: 2–1 pentru Ronaldo.
Atât XBRAKER, cât și Răducioiu îl consideră pe Cristiano Ronaldo cel mai complet jucător al erei moderne.
Doar Dan Pavel rămâne în tabăra lui Messi.
„Mi se pare complet: șut, detentă, ambiție. Apreciez mai mult munca decât talentul. Messi este, într-adevăr, foarte talentat, dar Ronaldo mi se pare total”, spune XBRAKER.
Șansele naționalei la World Cup
„Mi se pare că nu reușim să gestionăm momentele importante, poate ține de mentalitate. Am avut multe calificări pierdute pe final de meci. Și nu doar naționala — și echipele de club au luat goluri în ultimele minute.”
Cadou de colecție de la Răducioiu
La final, XBRAKER a primit un dar special de la Florin Răducioiu: tricoul purtat la meciul de retragere al Generației de Aur, oferit cu sprijinul Superbet.
„Îl voi purta la meciurile României de la următorul Mondial — dacă ne calificăm!”, a promis vloggerul.
• Antena 1 transmite exclusiv meciurile de la World Cup 2026 și 2030!
• SuperFAZE, în fiecare luni, după Asia Express, la Antena 1, cu invitați precum Gică Popescu, Adi Ilie, Ilie Dumitrescu și multe alte nume mari ale fotbalului românesc!
- Cine este bărbatul alături de care Simona Halep se afișează în Cluj. E putred de bogat
- Ladislau Boloni a plâns la lansarea filmului său. Imagini emoţionante
- XBRAKER, diseară după Asia Express, la SuperFAZE! Idolul puștilor de pe YouTube, față în față cu Răducioiu
- Royston Drenthe a suferit un accident vascular cerebral
- Andrei Nicolescu, împreună cu fiica la stadion. Cât de frumoasă este fata dinamovistului