Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis! - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat recent că FCSB a avut discuţii cu Vlad Dragomir pentru un transfer. Discuţiile au fost purtate de Meme Stoica, dar în perioada în care fotbalistul se pregătea cu juniorii lui Arsenal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vlad Dragomir confirmă tratativele cu Meme Stoica, dar şi-a dorit să semneze cu alt club, din Europa. “Au fost discuții de mai multe ori, de vreo 2-3 ori. Eu am spus de la început că vreau să joc afară. Nu voiam să mă întorc în România, chiar dacă FCSB e un club important, puternic, cu rezultate în Europa. Pentru mine a fost important să rămân să joc în străinătate, de asta și discuțiile despre transfer au fost scurte”, a declarat componentul echipei naţionale pentru welovesport.ro. Vlad Dragomir spune că în viitor îşi doreşte să prindă un transfer tot în Anglia: “Premier League e fotbalul adevărat. De mic îmi doream să ajung într-unul dintre cele mai importante campionate din lume. În continuare îmi doresc asta, dar trebuie să o iau pas cu pas, să dau tot ce e mai bun din mine și vom vedea”.

Vlad Dragomir, concluzii după România – Austria

Vlad Dragomir a fost surpriza plăcută a lui Mircea Lucescu la meciul România – Austria. El a avut o evoluţie apreciată de toată lumea. “A fost un sentiment special să îmi reprezint țara. Vreau să dau de fiecare dată totul pentru a-i face fericiți pe fani, dar și pe noi jucătorii. Atmosfera a fost de nedescris. Suntem conștienți că a fost o victorie importantă, dar trebuie să profităm de fiecare șansă pentru a obține calificarea la Mondial. Atâta timp cât ele există, trebuie să profităm de ele”, a mai declarat fotbalistul.

Vlad Dragomir este cotat la 2 milioane de euro

Mijlocașul de 26 de ani al lui Pafos traversează cel mai prolific moment al carierei, iar toamna aceasta tocmai ce a debutat în grupa principală din Champions League. Vlad Dragomir a mai jucat la Perugia și Virtus Entella, iar în vara lui 2021 a ajuns la Pafos. În actualul sezon a jucat în 14 meciuri, din care două sunt în faza principală a Ligii Campionilor. Cota sa de piață este de 2 milioane de euro.