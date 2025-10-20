Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus

Liga 1 | Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus

Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus

Publicat: 20 octombrie 2025, 13:27

Gigi Becali a făcut anunţul: 3 jucători sunt OUT din lotul FCSB, după ruşinea cu Metaloglobus

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă - Hepta

Gigi Becali a anunţat că îi va scoate din lot pe David Kiki, Malcom Edjouma și Vlad Chiricheș, care ar avea şanse mari să părăsească FCSB în perioada de mercato de iarnă.

Pe de altă parte, Becali susţine că va face cinci transferuri, dar şi că Denis Alibec şi Risto Radunovic ar putea pleca şi ei. Asta după ce patronul nu a mai putut suporta ruşinea eşecului cu Metaloglobus.

3 jucători sunt OUT din lotul FCSB

“De dat afară nu poți să-i dai, doar că poți să îi scoți din lot, să nu prindă lotul. Trebuie să le dai banii oamenilor. O să dispară în primul rând 3, care sunt sigur. Edjouma, Kiki și un român. (n.r. Chiricheș că nu mai poate?) Păi, vezi, înțelegi? Sunt 3. Și probabil vor mai fi încă 2.

Care cam știu cum sunt, dar nu spun acum pentru că nu are rost. O să aduc 5 fotbaliști în iarnă, dar o să vezi ce aduc. O să aduc fundaș central, mijlocaș central, atacant. Asta sigur. O să vorbesc cu doctorul dacă lui Radunovic îi mai trece pubalgia.

El, săracul, nu ai ce să-i spui, e un caracter frumos, dar nu mai poate, doarme pe teren. Nu poate. Îl țin rezervă, dacă îi trece pubalgia. Dacă nu-i trece, la revedere, ce să facem cu el? Să-ți spun care e treaba”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

1 „Îi vom da". Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus
