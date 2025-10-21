FCSB, arbitrată de o "veche cunoștință" la meciul cu Bologna. Ultima dată a câștigat cu 3-0 cu el la centru - Antena Sport

Letonul Andris Treimanis arbitrează meciul FCSB – Bologna, care va avea loc, joi, de la ora 19.45, în grupa principală din Europa League. La câteva sute de kilometri distanță, israelianul Gal Leibovitz va arbitra meciul dintre Universitatea Craiova şi echipa armeană FC Noah, care va avea loc joi de la ora 22:00 pe Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova.

În ceea ce privește centralul de la meciul roș-albaștrilor, el a mai oficiat o partidă a campioanei României în urmă cu opt ani. În plus, el a fost delegat și la un meci al naționalei “tricolorilor” în 2021, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2022.

Arbitru “cu repetiție” pentru FCSB

În 2017, Treimanis a arbitrat-o pe FCSB în grupele Europa League, atunci când roș-albaștrii au dat peste Viktoria Plzen. La partida disputată pe Arena Națională, echipa antrenată atunci de Nicolae Dică s-a impus cu 3-0, grație reușitelor lui Constantin Budescu (X2) și Denis Alibec.

Letonul a fost la centru și la eșecul României din deplasarea de la Armenia, din cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială din 2022. Atunci, armenii s-au impus cu 3-2, deși “tricolorii” au condus cu 2-1 până în minutul 86.

Andris Treimanis va fi ajutat de conaţionalii săi din Letonia, Haralds Gudermanis şi Aleksejs Spasennikovs, în timp ce rezervă va fi Aleksandrs Golubevs. În Camera VAR se vor afla Jeroen Manschot şi Kristaps Ratnieks.