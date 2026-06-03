Jurnal Antena Sport | Au prins gustul victoriilor
Naționala de fotbal feminin visează la primul Mondial din istorie, la anul în Brazilia. Fetele au început perfect, cu victorii pe linie, iar italianul Pedrazzini le cere să o țină tot așa.
Naționala de fotbal feminin visează la primul Mondial din istorie, la anul în Brazilia. Fetele au început perfect, cu victorii pe linie, iar italianul Pedrazzini le cere să o țină tot așa.
Jurnal Antena Sport | Au prins gustul victoriilorJurnal Antena Sport | Au prins gustul victoriilor
Jurnal Antena Sport | Carnavalul fotbaluluiJurnal Antena Sport | Carnavalul fotbalului
Jurnal Antena Sport | Le-a luat faţa rivalilorJurnal Antena Sport | Le-a luat faţa rivalilor
Jurnal Antena Sport | O afacere de miliardeJurnal Antena Sport | O afacere de miliarde
Jurnal Antena Sport | Adio, dar rămân cu tineJurnal Antena Sport | Adio, dar rămân cu tine