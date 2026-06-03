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Jurnal Antena Sport | Au prins gustul victoriilor

Naționala de fotbal feminin visează la primul Mondial din istorie, la anul în Brazilia. Fetele au început perfect, cu victorii pe linie, iar italianul Pedrazzini le cere să o țină tot așa.

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