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Tragere la sorți, turul 3 Conference League. Posibilele adversare ale echipelor românești

Antena Sport Publicat: 20 iulie 2026, 11:42

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Tragere la sorți, turul 3 Conference League. Posibilele adversare ale echipelor românești
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UEFA organizează luni, de la ora 15:00, tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar din Conference League. Tragerea vizează FCSB, CFR Cluj, U Cluj, care vor afla peste ce formaţii vor da piept.

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În turul 2 preliminar din Conference League, FCSB întâlneşte pe FK Auda, CFR Cluj are meci cu armenii de la Alashkert, iar U Cluj are o dublă cu norvegienii de la SK Brann. Meciurile se dispută pe 23 și 30 iulie.

Deși este cap de serie, FCSB ar putea da peste un adversar puternic în turul 3 preliminar din Conference League.

Pierzătoarea din duelul Hajduk Split (Croația) – Pafos (Cipru)
Pierzătoarea din duelul St. Gallen (Elveția) – Benfica (Portugalia)
Pierzătoarea din duelul Qarabag (Azerbaidjan) – CKSA Sofia (Bulgaria)
Câștigătoarea din duelul NK Aluminij (Slovenia) – Dinamo City (Albania)

Cu cine poate juca CFR Cluj în turul 3 preliminar Conference League
Câștigătoarea din duelul FC Vaduz (Liechtenstein) – Atletic Club d’Escaldes (Andorra)
Câștigătoarea din duelul GAIS (Suedia) – FC Nordsjaelland (Danemarca)
Pierzătoarea din duelul Tromso (Norvegia) – FC Hradec Kralove (Cehia)
Câștigătoarea din duelul Shelbourne (Irlanda) – Nomme Kalju (Estonia)

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Cu cine poate juca U Cluj în turul 3 preliminar Conference League
Câștigătoarea din duelul FK Panevezys (Lituania) – FC Tobol (Kazahstan)
Câștigătoarea din duelul MSK Zilina (Slovacia) – GKS Katowice (Polonia)
Câștigătoarea din duelul FC Dila Gori (Georgia) – Apollon Limassol (Cipru)
Câștigătoarea din duelul BATE Borisov (Bulgaria) – FC Sion (Elveția)

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