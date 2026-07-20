Tragere la sorți, turul 3 Conference League. Posibilele adversare ale echipelor românești

UEFA organizează luni, de la ora 15:00, tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar din Conference League. Tragerea vizează FCSB, CFR Cluj, U Cluj, care vor afla peste ce formaţii vor da piept.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În turul 2 preliminar din Conference League, FCSB întâlneşte pe FK Auda, CFR Cluj are meci cu armenii de la Alashkert, iar U Cluj are o dublă cu norvegienii de la SK Brann. Meciurile se dispută pe 23 și 30 iulie.

Deși este cap de serie, FCSB ar putea da peste un adversar puternic în turul 3 preliminar din Conference League.

Pierzătoarea din duelul Hajduk Split (Croația) – Pafos (Cipru)

Pierzătoarea din duelul St. Gallen (Elveția) – Benfica (Portugalia)

Pierzătoarea din duelul Qarabag (Azerbaidjan) – CKSA Sofia (Bulgaria)

Câștigătoarea din duelul NK Aluminij (Slovenia) – Dinamo City (Albania)

Cu cine poate juca CFR Cluj în turul 3 preliminar Conference League

Câștigătoarea din duelul FC Vaduz (Liechtenstein) – Atletic Club d’Escaldes (Andorra)

Câștigătoarea din duelul GAIS (Suedia) – FC Nordsjaelland (Danemarca)

Pierzătoarea din duelul Tromso (Norvegia) – FC Hradec Kralove (Cehia)

Câștigătoarea din duelul Shelbourne (Irlanda) – Nomme Kalju (Estonia)