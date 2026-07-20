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L’Equipe l-a pus la zid Slavko Vincic, după finala Cupei Mondiale 2026: „I-a favorizat în mare măsură”

Alex Masgras Publicat: 20 iulie 2026, 12:25

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LEquipe l-a pus la zid Slavko Vincic, după finala Cupei Mondiale 2026: „I-a favorizat în mare măsură

Slavko Vincic, înconjurat de jucătorii Spaniei şi Argentinei în finala Cupei Mondiale / Getty Images

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Spania a câştigat marea finală a Cupei Mondiale după ce a învins Argentina cu 1-0, după 120 de minute. Ferran Torres a fost eroul ibericilor, marcând golul decisiv în minutul 106 al partidei de la New York. Ibericii au mai avut două goluri anulate, unul dintre ele extrem de controversat, pentru un presupus fault în atac la reuşita lui Nico Williams.

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Arbitrul finalei a fost Slavko Vincic, dar slovenul nu i-a impresionat pe francezii de la L’Equipe, care au criticat prestaţia acestuia din ultimul act al Cupei Mondiale.

Francezii au criticat arbitrajul lui Slavko Vincic în Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale

Finala de pe MetLife Stadium a fost abia al treilea meci condus de slovenul de 46 de ani. El a mai fost la centru la meciurile Brazilia – Maroc 1-1 şi Mexic – Ecuador 2-0.

„În arbitrajul său din cadrul finalei Cupei Mondiale din 2026 dintre Spania și Argentina (1-0), arbitrul sloven Slavko Vincic a dat dovadă de o lipsă generală de consecvență, favorizând în mare măsură echipa lui Lionel Messi.

Încă de la primele sale decizii, slovenul a afișat un zâmbet și a încercat să-și recapete calmul. Trebuie spus că alegerile sale au fost oarecum surprinzătoare de la început. Încă din minutul 7, nu a reușit să vadă o obstrucție clară a lui Alexis Mac Allister împotriva lui Pedro Porro, chiar în afara careului de penalizare argentinian.

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Șapte minute mai târziu, nu i-a mai acordat cartonaș galben aceluiași Mac Allister, în ciuda unei intrări târzii și foarte puternice asupra lui Dani Olmo, aproape de linia de mijloc. Aceste două incidente ilustrează limitele cu care argentinienii au jucat frecvent în această Cupă Mondială.

Vincic a provocat apoi furia jucătorilor Spaniei, după ce a anulat golul lui Nico Williams la începutul prelungirilor (minutul 96), deoarece Mikel Merino îl călcase ușor pe Nicolas Otamendi, iar VAR nu a intervenit pentru a anula decizia”, au scris francezii de la L’Equipe.

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