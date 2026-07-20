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Jurgen Klopp, schimbare de planuri după ce a bătut palma cu naţionala Germaniei: „Nu mai există niciun obstacol”

Alex Masgras Publicat: 20 iulie 2026, 12:43

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Jurgen Klopp, schimbare de planuri după ce a bătut palma cu naţionala Germaniei: „Nu mai există niciun obstacol

Jurgen Klopp / Profimedia

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Jurgen Klopp a confirmat duminică că va deveni următorul selecţioner al Germaniei. În schimb, fostul antrenor al echipei Liverpool nu ar urma să ocupe o dublă funcţie la Red Bull, deşi acesta era planul iniţial.

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Fostul antrenor al echipei Liverpool a confirmat personal vestea, duminică, înaintea finalei Cupei Mondiale. El ajunsese deja la un acord cu Federaţia Germană încă de săptămâna trecută.

Jurgen Klopp nu va rămâne la Red Bull după ce va deveni selecţionerul Germaniei

„Am încheiat un acord cu Red Bull, unul foarte generos. Aşadar, nu mai există practic niciun obstacol”, a explicat Klopp la Magenta TV. „Totul evoluează în direcţia bună. După finală, ne vom întoarce cu avionul şi ne vom strădui să rezolvăm totul cât mai repede posibil.”

„În mod ideal, acest lucru ar trebui să se întâmple în următoarele zile”, a continuat germanul în vârstă de 59 de ani. „Mai sunt doar câteva zile până la următorul meci internaţional (n.r. pe 24 septembrie împotriva Olandei, în Liga Naţiunilor). Decizia trebuie luată şi va fi luată.”

Anunţul oficial nu ar trebui să întârzie, dar ar putea veni însoţit de o mică surpriză: spre deosebire de ceea ce se preconiza, Jurgen Klopp ar urma să fie eliberat din contractul său cu Red Bull şi nu ar mai ocupa o dublă funcţie, el fiind, încă din ianuarie 2025, directorul departamentului de fotbal la nivel mondial al mărcii.

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Echipa naţională germană nu mai are antrenor principal de la demisia lui Julian Nagelsmann şi eliminarea sa surprinzătoare în faţa Paraguayului (1-1, 3-4 la lovituri de departajare), în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026.

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