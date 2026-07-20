Doar două cuvinte! Experții au citit pe buze: ce i-a spus Donald Trump fiecărui jucător

Spania a cucerit titlul mondial după finala cu Argentina încheiată în prelungiri, scor 1-0, grație reușitei lui Ferran Torres. A urmat sărbătoarea pe teren și acordarea medaliilor și a trofeului.
Iar Donald Trump a fost în centrul atenției pe tot parcursul ceremoniei și chiar și în momentul în care jucătorii Spaniei au ridicat trofeul.
Ce le-a spus Trump jucătorilor
Trump nu a ținut cont de faptul că le-a oferit medalii atât câștigătorilor, cât și argentinienilor pentru calificarea în finală. Alături de el se aflau și premierul Canadei, Mark Carney, dar și președintele Mexicului, Claudia Sheinbaum.
Trump le-a oferit medaliile și le-a transmis fiecărui jucător în parte același mesaj: „Ești campion!” Acest lucru a fost dezvăluit de Nicola Hickling, expert în citirea buzelor, de la LipReader Ltd. Ocazional, Trump a mai spus pentru cei care îl puteau auzi: „Ce jucător grozav!” după ce pusesem medalia la gâtul jucătorului.
Trump a avut și bătăi de cap în timpul ceremoniei. Un jucător a evitat să dea mâna cu președintele Statelor Unite!
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