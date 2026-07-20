Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”

Spania a câștigat finala Campionatului Mondial cu 1-0 în fața Argentinei, deținătoarea trofeului până aseară. Ceremonia de decernare a premiilor a fost una specială și a adus pe scenă și o româncă!

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Nicoleta a putut fi văzută pe tot parcursul ceremoniei, asta deoarece medaliile și trofeele au fost aduse de către reprezentanți de la Qatar Airways, unul dintre principalii sponsori ai Cupei Mondiale.

Nicoleta a adus trofeul lui Cubarsi

România nu a fost prezentă la Campionatul Mondial din această vară, însă a avut o reprezentantă chiar pe scenă în timpul ceremoniei de decernare a medaliilor și trofeelor. Este vorba despre Nicoleta Atanase, care care din postura de stewardesă la Qatar Airways a fost aleasă să aducă trofeul pentru „Cel Mai Bun Tânăr Jucător de la Mondial” care i-a fost acordat lui Pau Cubarsi.

Nicoleta Atanase are 26 de ani și a absolvit Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Ea a lucrat și ca terapeut înainte să lucreze la Qatar Airways. Nu a fost primul meci la care a fost prezentă la turneul final: ea a postat pe pagina sa de Instagram imagini de pe parcursul turneului final.

Pe pagina sa ea a postat imagini atât de la ceremonie, cât și poze cu trofeul primit de Cubarsi sau alături de Unai Simon. De asemenea, a avut și ocazia să-l întâlnească pe Tom Cruise.