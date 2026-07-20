Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Foto

Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”

Antena Sport Publicat: 20 iulie 2026, 12:36

Comentarii
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
galerie foto Galerie (14)
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Spania a câștigat finala Campionatului Mondial cu 1-0 în fața Argentinei, deținătoarea trofeului până aseară. Ceremonia de decernare a premiilor a fost una specială și a adus pe scenă și o româncă!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nicoleta a putut fi văzută pe tot parcursul ceremoniei, asta deoarece medaliile și trofeele au fost aduse de către reprezentanți de la Qatar Airways, unul dintre principalii sponsori ai Cupei Mondiale.

Nicoleta a adus trofeul lui Cubarsi

România nu a fost prezentă la Campionatul Mondial din această vară, însă a avut o reprezentantă chiar pe scenă în timpul ceremoniei de decernare a medaliilor și trofeelor. Este vorba despre Nicoleta Atanase, care care din postura de stewardesă la Qatar Airways a fost aleasă să aducă trofeul pentru „Cel Mai Bun Tânăr Jucător de la Mondial” care i-a fost acordat lui Pau Cubarsi.

Nicoleta Atanase are 26 de ani și a absolvit Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Ea a lucrat și ca terapeut înainte să lucreze la Qatar Airways. Nu a fost primul meci la care a fost prezentă la turneul final: ea a postat pe pagina sa de Instagram imagini de pe parcursul turneului final.

Pe pagina sa ea a postat imagini atât de la ceremonie, cât și poze cu trofeul primit de Cubarsi sau alături de Unai Simon. De asemenea, a avut și ocazia să-l întâlnească pe Tom Cruise.

Reclamă
Reclamă

Nicoleta a povestit pe contul oficial de TikTok cum a fost toată experiența: „Pot să vă spun doar că așa emoții nu am avut în viața mea! Am fost transpirată și am tremurat toată cu trofeul acela în mână, mai ales când a fost decernat și… și când l-am văzut pe Messi și când a venit la mine Lamine Yamal șiii… uaaa! Am leșinat! Și era atât de multă lume pe stadion, încercam să mă uit drept și să zâmbesc…” spune Nicoleta.

 

@atanicole Replying to @krisha_88💙💙💙 #bucharestromania🇹🇩 #cabincrewlife✈️ #romania🇷🇴 #fyy #worldcup2026 ♬ original sound – atanicole✈️

Tânără luată de ape de pe un trotuar din Buşteni. Imagini de coşmar după ruperea de noriTânără luată de ape de pe un trotuar din Buşteni. Imagini de coşmar după ruperea de nori
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânără luată de ape de pe un trotuar din Buşteni. Imagini de coşmar după ruperea de nori
Observator
Tânără luată de ape de pe un trotuar din Buşteni. Imagini de coşmar după ruperea de nori
Cum poate fi Universitatea Craiova cap de serie în play-off-ul Ligii Campionilor, dacă elimină pe Levski şi Omonia / Kairat
Fanatik.ro
Cum poate fi Universitatea Craiova cap de serie în play-off-ul Ligii Campionilor, dacă elimină pe Levski şi Omonia / Kairat
14:12

Şase echipe sunt deja calificate la Cupa Mondială 2030!
13:48

Ei stau în calea Craiovei! Sezonul trecut au pus probleme ultimelor două finaliste din competiție, vedeta lor a semnat cu Chelsea
13:10

UPDATEUniversitatea Craiova şi-a aflat posibila adversară din turul 3 preliminar Champions League
12:43

Jurgen Klopp, schimbare de planuri după ce a bătut palma cu naţionala Germaniei: „Nu mai există niciun obstacol”
12:40

Când semnează Denis Drăguş cu FCSB? Anunţul venit din Turcia
12:25

L’Equipe l-a pus la zid Slavko Vincic, după finala Cupei Mondiale 2026: „I-a favorizat în mare măsură”
Vezi toate știrile
1 Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…” 2 VIDEOFotbalistul care a refuzat să-l salute pe Donald Trump la ceremonia de premiere 3 VIDEOBătaie pe teren după ce Spania a câștigat Cupa Mondială! Gesturi golănești comise de Leandro Paredes 4 Rodri, „Balonul de Aur” al Cupei Mondiale. Toate premiile acordate după finala Spania – Argentina 5 Dusan Vukovic a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma 6 Anunţul făcut de Trabzonspor despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB
Citește și