Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”

Spania a câștigat finala Campionatului Mondial cu 1-0 în fața Argentinei, deținătoarea trofeului până aseară. Ceremonia de decernare a premiilor a fost una specială și a adus pe scenă și o româncă!
Nicoleta a putut fi văzută pe tot parcursul ceremoniei, asta deoarece medaliile și trofeele au fost aduse de către reprezentanți de la Qatar Airways, unul dintre principalii sponsori ai Cupei Mondiale.
Nicoleta a adus trofeul lui Cubarsi
România nu a fost prezentă la Campionatul Mondial din această vară, însă a avut o reprezentantă chiar pe scenă în timpul ceremoniei de decernare a medaliilor și trofeelor. Este vorba despre Nicoleta Atanase, care care din postura de stewardesă la Qatar Airways a fost aleasă să aducă trofeul pentru „Cel Mai Bun Tânăr Jucător de la Mondial” care i-a fost acordat lui Pau Cubarsi.
Nicoleta Atanase are 26 de ani și a absolvit Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității Ovidius din Constanța. Ea a lucrat și ca terapeut înainte să lucreze la Qatar Airways. Nu a fost primul meci la care a fost prezentă la turneul final: ea a postat pe pagina sa de Instagram imagini de pe parcursul turneului final.
Pe pagina sa ea a postat imagini atât de la ceremonie, cât și poze cu trofeul primit de Cubarsi sau alături de Unai Simon. De asemenea, a avut și ocazia să-l întâlnească pe Tom Cruise.
Nicoleta a povestit pe contul oficial de TikTok cum a fost toată experiența: „Pot să vă spun doar că așa emoții nu am avut în viața mea! Am fost transpirată și am tremurat toată cu trofeul acela în mână, mai ales când a fost decernat și… și când l-am văzut pe Messi și când a venit la mine Lamine Yamal șiii… uaaa! Am leșinat! Și era atât de multă lume pe stadion, încercam să mă uit drept și să zâmbesc…” spune Nicoleta.
@atanicole Replying to @krisha_88💙💙💙 #bucharestromania🇹🇩 #cabincrewlife✈️ #romania🇷🇴 #fyy #worldcup2026 ♬ original sound – atanicole✈️
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