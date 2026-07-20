Când semnează Denis Drăguş cu FCSB? Anunţul venit din Turcia

Denis Drăguş este foarte aproape de FCSB. Este ultimul anunţ al jurnaliştilor turci, care scriu că este la o semnătură distanţă de formaţia bucureşteană.

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„Se întoarce jucătorul lui Trabzonspor în țara lui? Semnătura este iminentă. Negocierile pentru reziliere vor continua și clubul își dorește ca povestea cu Drăguș să se încheie în perioada imediat următoare”, scrie Haber61.

Şi clubul a anunţat recent că Denis Drăguş nu mai intră în vederile clubului. Trabzonspor a anunţat prin vocea lui Kafkas că cinci jucători pleacă în această vară, iar două nume au fost anunţate public. Este vorba de Denis Drăguş, dar şi despre englezul John Lundstram. Oficialul a spus că sunt discuţii avansate pentru cedarea lor, iar din aceasă vară ei nu vor mai rămâne la Trabzonspor.

Gici Becali a declarat recent că „90 la sută” s-a înţeles cu Denis Drăguş să vină la FCSB. De ce mutarea bate totuşi pasul pe loc? Denis Drăguş mai are contract doi ani şi vrea să încaseze toţi banii din contract şi să plece liber. Turcii nu vor acest lucru. Ba mai mult vor o sumă de transfer în schimbul plecării lui la FCSB.