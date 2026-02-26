Jurnal Antena Sport | Bella Santiago şi Pepe rup sacii de box la sala lui Doroftei - Antena Sport

Închide meniul
Bella Santiago şi Pepe rup sacii de box la sala lui Doroftei. Campionul din ring o antrenează ca şi cum artista ar fi în faţa unei lupte pentru centură.

20:55
Celta Vigo – PAOK LIVE SCORE (22:00). Răzvan Lucescu vrea „remontada” cu echipa lui Ionuț Radu. Programul serii de Europa
20:48
VideoJurnal Antena Sport | Ianis Tarbă a jucat cu Yamal şi a venit să-i facă pe dinamovişti campioni
20:44
EXCLUSIV“Ce şanse avem cu Turcia?” Răspunsul lui Gică Craioveanu înaintea duelului tricolorilor cu echipa lui Montella
20:11
Sorin Cârțu nu a uitat! Președintele Craiovei, săgeți către FCSB după coregrafia controversată din sezonul trecut
20:07
Victor Angelescu a anunţat o revenire miraculoasă la Rapid: “Nu mă aşteptam. Nu mai aveam absolut nicio şansă”
19:41
Ofertă-chilipir pentru Gigi Becali dacă FCSB va merge în play-out: “Atât l-ar costa”
1 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 2 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 3 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 4 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 5 EXCLUSIVGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc 6 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top