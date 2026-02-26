Ofertă-chilipir pentru Gigi Becali dacă FCSB va merge în play-out: "Atât l-ar costa" - Antena Sport

Primarul din Clinceni, Adrian Budeanu, i-a propus lui Gigi Becali (67 de ani) ca FCSB să joace la Clinceni meciurile din play-out în cazul în care campioana României va rata play-off-ul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB speră să prindă in extremis play-off-ul. Mai are de jucat cu UTA şi U Cluj, fiind obligată să câştige ambele meciuri. FCSB nu depinde numai de ea pentru a accede în play-off, fiind şi la mâna altor rezultate.

Primarul Clinceniului, ofertă pentru Gigi Becali: “4.000 de euro pe meci. Chiria e modică”

Adrian Budeanu i-a transmis lui Gigi Becali că închirierea stadionului din Clinceni este foarte ieftină, 4.000 de euro. În situaţia puţin probabilă în care Becali ar accepta, afacerea ar putea fi profitabilă.

Stadionul din Clinceni are un mare dezavantaj. Nu are decât 4.500 de locuri. Doar Metaloglobus mai evoluează acolo, dintre echipele din prima ligă.

„Noi închiriem pentru oricine! Îi primim și pe cei de la FCSB. Dar probabil că nu este cazul pentru ei și vor prefera în cele din urmă un stadion mai mare și în play-out.