Ofertă-chilipir pentru Gigi Becali dacă FCSB va merge în play-out: "Atât l-ar costa" - Antena Sport

Primarul din Clinceni, Adrian Budeanu, i-a propus lui Gigi Becali (67 de ani) ca FCSB să joace la Clinceni meciurile din play-out în cazul în care campioana României va rata play-off-ul.
FCSB speră să prindă in extremis play-off-ul. Mai are de jucat cu UTA şi U Cluj, fiind obligată să câştige ambele meciuri. FCSB nu depinde numai de ea pentru a accede în play-off, fiind şi la mâna altor rezultate.
Primarul Clinceniului, ofertă pentru Gigi Becali: “4.000 de euro pe meci. Chiria e modică”
Adrian Budeanu i-a transmis lui Gigi Becali că închirierea stadionului din Clinceni este foarte ieftină, 4.000 de euro. În situaţia puţin probabilă în care Becali ar accepta, afacerea ar putea fi profitabilă.
Stadionul din Clinceni are un mare dezavantaj. Nu are decât 4.500 de locuri. Doar Metaloglobus mai evoluează acolo, dintre echipele din prima ligă.
„Noi închiriem pentru oricine! Îi primim și pe cei de la FCSB. Dar probabil că nu este cazul pentru ei și vor prefera în cele din urmă un stadion mai mare și în play-out.
Aici, la Clinceni, chiria este una modică pentru orice echipă din Superliga, adică în jur de 4.000 de euro pe meci. Atât l-ar costa pe domnul Becali”, a declarat primarul Clinceniului, Adrian Budeanu, pentru prosport.ro.
FCSB are, în acest moment, 43 de puncte, fiind la 3 puncte în spatele echipei ce ocupă ultima poziţie de play-off, FC Argeş. FC Argeş va juca etapa viitoare cu Dinamo, galeria “câinilor” cerându-le jucătorilor să câştige acest meci. Argeş o va întâlni, acasă, pe Unirea Slobozia, în ultima etapă din sezonul regular. Meciul este, teoretic, mai uşor pentru piteşteni. În cazul în care Argeşul şi FCSB vor avea acelaşi număr de puncte, piteştenii au avantajul rezultatelor directe cu FCSB. Argeş s-a impus atât în tur, cât şi în retur cu FCSB. În tur a învins-o cu 2-0 pe campioană, iar în retur cu 1-0.
