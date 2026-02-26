Sorin Cârțu nu a uitat! Președintele Craiovei, săgeți către FCSB după coregrafia controversată din sezonul trecut - Antena Sport

Universitatea Craiova este liderul la zi din Liga 1, iar oltenii sunt la doar un pas de a încheia sezonul regular pe prima poziție. Sorin Cârțu nu a uitat coregrafia celor de la FCSB de la meciul în care aceștia au sărbătorit titlul și a lansat „săgeți” către campioana ultimelor două sezoane.

Gruparea antrenată de Elias Charalambous tremură din temelii pentru calificarea în play-off, având nevoie de o serie de rezultate favorabile, care să urce formația roș-albastră în primele șase.

Sorin Cârțu, „săgeți” către FCSB

Universitatea Craiova a surclasat-o pe FCSB în acest sezon, iar oltenii sunt în acest moment favoriți pentru câștigarea titlului de campioană a României.

Sorin Cârțu a analizat parcursul catastrofal al roș-albaștrilor și și-a adus aminte de meciul la care aceștia au sărbătorit titlul, când suporterii echipei lui Charalambous au afișat o coregrafie controversată.

„Ştiţi cum a fost şi cu FCSB care a sărbătorit anul trecut… Erau toate echipele la nivelul şortului. Şi uite acum. Toată lumea în genunchi, cineva pe sus. Era un banner.