Sorin Cârțu nu a uitat! Președintele Craiovei, săgeți către FCSB după coregrafia controversată din sezonul trecut - Antena Sport

Universitatea Craiova este liderul la zi din Liga 1, iar oltenii sunt la doar un pas de a încheia sezonul regular pe prima poziție. Sorin Cârțu nu a uitat coregrafia celor de la FCSB de la meciul în care aceștia au sărbătorit titlul și a lansat „săgeți” către campioana ultimelor două sezoane.
Gruparea antrenată de Elias Charalambous tremură din temelii pentru calificarea în play-off, având nevoie de o serie de rezultate favorabile, care să urce formația roș-albastră în primele șase.
Sorin Cârțu, „săgeți” către FCSB
Universitatea Craiova a surclasat-o pe FCSB în acest sezon, iar oltenii sunt în acest moment favoriți pentru câștigarea titlului de campioană a României.
Sorin Cârțu a analizat parcursul catastrofal al roș-albaștrilor și și-a adus aminte de meciul la care aceștia au sărbătorit titlul, când suporterii echipei lui Charalambous au afișat o coregrafie controversată.
„Ştiţi cum a fost şi cu FCSB care a sărbătorit anul trecut… Erau toate echipele la nivelul şortului. Şi uite acum. Toată lumea în genunchi, cineva pe sus. Era un banner.
Toate echipele erau în genunchi, ei erau sus. Uite, acum sunt ei în genunchi, s-ar putea să nu intre nici în play-off. Poate ar trebui să găseşti un mod în care să te bucuri fără să jigneşti sau să îţi baţi joc de adversari, că uite ce se poate întâmpla?”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit fanatik.ro.
- Victor Angelescu a anunţat o revenire miraculoasă la Rapid: “Nu mă aşteptam. Nu mai aveam absolut nicio şansă”
- Ofertă-chilipir pentru Gigi Becali dacă FCSB va merge în play-out: “Atât l-ar costa”
- Plecare importantă de la Rapid! Victor Angelescu a confirmat despărţirea: “I-am acceptat demisia”
- Dan Alexa nu are dubii! Care este principala candidată la titlu în Liga 1, în viziunea ”Chirurgului”
- Gică Craioveanu nu o vede pe FCSB în play-off! Ştie cine va lua campionatul: “Fără discuţii”