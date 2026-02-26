Victor Angelescu a anunţat o revenire miraculoasă la Rapid: "Nu mă aşteptam. Nu mai aveam absolut nicio şansă" - Antena Sport

Închide meniul
Victor Angelescu a anunţat o revenire miraculoasă la Rapid: “Nu mă aşteptam. Nu mai aveam absolut nicio şansă”

Bogdan Stănescu Publicat: 26 februarie 2026, 20:07

Victor Angelescu a anunţat o revenire miraculoasă la Rapid: Nu mă aşteptam. Nu mai aveam absolut nicio şansă

Burmaz, în timpul unui meci al Rapidului din Liga 1 / Sport Pictures

Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), a anunţat refacerea miraculoasă a unui fotbalist important al giuleştenilor.

Borisav Burmaz (24 de ani) va reveni la antrenamentele Rapidului şi ar putea apărea în echipa antrenată de Costel Gâlcă la ultimele meciuri din play-off ale giuleştenilor.

Victor Angelescu a anunţat revenirea lui Burmaz la antrenamentele Rapidului: “Nu mai aveam absolut nicio şansă să joace în acest sezon”

Burmaz va reveni la antrenamente, cred, dacă nu mă înșel, de săptămâna viitoare sau în două săptămâni. Oricum, este foarte aproape să înceapă inclusiv antrenamentele cu echipa. El se pregătește deja separat de vreo două săptămâni. În curând va intra cu echipa.

Sincer, nu mă așteptam. Din ce știam eu, nu mai aveam absolut nicio șansă să mai joace în acest sezon. În momentul de față, dacă începe antrenamentele cu echipa, va fi foarte greu să joace, pentru că nu a mai evoluat de atâta timp”, a declarat Victor Angelescu pentru gsp.ro.

Borisav Burmaz este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 700.000 de euro. Rapidul l-a transferat la începutul lui 2024, de la formaţia sârbă Vozdovac, în schimbul sumei de 400.000 de euro. În acel moment Burmaz era cotat la 1.6 milioane de euro. În trecut, Burmaz a evoluat pentru Steaua Roşie Belgrad.

11 goluri şi 2 assist-uri a reuşit Burmaz în cele 56 de meciuri în care a evoluat pentru Rapid. Sezonul trecut, Burmaz a dat 4 goluri în 38 de meciuri în care a jucat pentru Rapid în toate competiţiile. A înscris două goluri în campionat şi două în Cupa României.

Burmaz a suferit o ruptură de ligamente în vara lui 2025, în timpul unui amical disputat de Rapid în cantonamentul din Slovenia. Accidentarea teribilă l-a ţinut departe de gazon tot sezonul actual.

 

