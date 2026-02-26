Închide meniul
Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 26 februarie

Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 26 februarie
Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 26 februarie

Dan Roșu Publicat: 26 februarie 2026, 17:26

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

Cele mai importante ştiri ale zilei de 26 februarie

1. Alibec vs Becali

Scandal la distanţă între Denis Alibec şi Gigi Becali. “Eu joc pentru mine, nu joc pentru Becali”, a spus atacantul plecat de la FCSB. “A luat 450.000 de euro şi a jucat 20 de minute”, a fost replica finanţatorului.

2. Transfer de lux

Marius Marin e faţă în faţă cu transferul carierei, la Sevilla. “Ar fi o mutare incredibilă pentru el”, susţine Gică Craioveanu.

3. Omrani a semnat

Tot de pe as.ro, afli cu cine a semnat Billel Omrani. Atacantul a revenit în fotbalul românesc din postura de jucător liber de contract.

4. Favorita lui Mihai Stoica

Mihai Stoica a dat cărţile pe faţă şi a spus care e favorită lui la câştigarea titlului în Liga 1. “Universitatea Craiova merită trofeul”, susţine oficialul de la FCSB.

5. Şi-a luat club

Cristiano Ronaldo a achiziţionat 25% din clubul Almeria, care ocupă în prezent locul al treilea în liga a doua spaniolă.

