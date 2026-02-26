Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 26 februarie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
Cele mai importante ştiri ale zilei de 26 februarie
1. Alibec vs Becali
Scandal la distanţă între Denis Alibec şi Gigi Becali. “Eu joc pentru mine, nu joc pentru Becali”, a spus atacantul plecat de la FCSB. “A luat 450.000 de euro şi a jucat 20 de minute”, a fost replica finanţatorului.
2. Transfer de lux
Marius Marin e faţă în faţă cu transferul carierei, la Sevilla. “Ar fi o mutare incredibilă pentru el”, susţine Gică Craioveanu.
3. Omrani a semnat
Tot de pe as.ro, afli cu cine a semnat Billel Omrani. Atacantul a revenit în fotbalul românesc din postura de jucător liber de contract.
4. Favorita lui Mihai Stoica
Mihai Stoica a dat cărţile pe faţă şi a spus care e favorită lui la câştigarea titlului în Liga 1. “Universitatea Craiova merită trofeul”, susţine oficialul de la FCSB.
5. Şi-a luat club
Cristiano Ronaldo a achiziţionat 25% din clubul Almeria, care ocupă în prezent locul al treilea în liga a doua spaniolă.
