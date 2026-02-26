"Ce şanse avem cu Turcia?" Răspunsul lui Gică Craioveanu înaintea duelului tricolorilor cu echipa lui Montella - Antena Sport

Închide meniul
“Ce şanse avem cu Turcia?” Răspunsul lui Gică Craioveanu înaintea duelului tricolorilor cu echipa lui Montella

Bogdan Stănescu Publicat: 26 februarie 2026, 20:44

Gică Craioveanu, într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport

Gică Craioveanu a prefaţat duelul României cu Turcia, din semifinala barajului pentru Mondial, de luna viitoare. Turcia – România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş.

Învingătoarea duelului dintre Turcia şi România va întâlni, în finala barajului pentru World Cup 2026, învingătoarea disputei dintre Slovacia şi Kosovo. Pierzătoarele celor două meciuri vor disputa, între ele, un meci amical.

Gică Craioveanu, despre barajul României cu Turcia: “Sunt mari favoriţi, dar avem un atu”

“(n.r: Stă Mircea Lucescu pe bancă, ce șanse avem cu Turica?) Ei sunt mult mai buni individuali, eu cred că șansa noastră e forța grupului, fără discuții, avem un grup unit. Avem și noi jucători buni, valoroși. Ei au avantajul că joacă acasă, dar acest avantaj poate deveni un dezavantaj, presiunea pe ei este foarte mare. Ei sunt mari favoriți.

Citeam că Arda Guler valorează cât toată naționala României, dar până la urmă nu joacă valoarea individuală, joacă valoarea colectiv, iar aici avem un atu în plus față de ei.

Sper ca nea Mircea să fie inspirat, să aleagă cel mai bun 11, iar acești băieți, aceste căprițe de muncă să ne facă fericiți”, a declarat Gică Craioveanu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, la fel ca turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

