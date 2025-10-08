Jurnal Antena Sport | Campionii de la FCSB promit să lege victoriile în cursa către play-off - Antena Sport

Închide meniul
 “Ne revenim, pe noi nu ne doboară nimeni!” Campionii de la FCSB promit să lege victoriile în cursa infernală către play-off.

23:16
EXCLUSIVCăpitan cu Moldova, Ianis Hagi visează să fie decisiv cu Austria: “Să marchez, să-mi ajut echipa”
22:49
Încă o națională și-a asigurat calificarea la World Cup 2026. Victorie categorică în preliminarii
22:22
Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre situația lui Adrian Mazilu. Problemele cu care se confruntă jucătorul
22:11
VideoJurnal Antena Sport | Doar de două ori titular cu Lucescu pe bancă, Ianis Hagi va fi căpitan cu Moldova
22:07
VideoJurnal Antena Sport | Aproape de un accident la conferinţă, Mircea Lucescu e convins că putem bate Austria
21:51
VideoTănase, Bîrligea şi Mihai Popescu joacă în Liga Punctelor pentru cluburile care i-au format ca fotbalişti
