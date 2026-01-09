Lovitură pentru Cristiano Bergodi! Ce se va întâmpla la meciul cu Dinamo - Antena Sport

Închide meniul
Lovitură pentru Cristiano Bergodi! Ce se va întâmpla la meciul cu Dinamo

Daniel Işvanca Publicat: 9 ianuarie 2026, 16:58

Cristiano Bergodi / SPORT PICTURES

În etapa cu numărul 22 din Liga 1, Dinamo București va primi pe Arena Națională vizita celor de la Universitatea Cluj. Va fi unul dintre cele mai tari partide ale rundei, iar Cristiano Bergodi va avea o mare problemă.

Jovo Lukic, cel mai important marcator din acest sezon, nu va putea evolua împotriva formației antrenate de Zeljko Kopic. Acesta are probleme medicale și nu va fi apt pentru jocul de la București.

Universitatea Cluj, fără golgheter pe Arena Națională

Deși la Universitatea Craiova nu a impresionat deloc, Jovo Lukic are parte de un sezon fantastic la Universitatea Cluj, acolo unde a marcat deja de 11 ori în campionat, fiind la egalitate în clasamentul marcatorilor cu Alex Dobre.

Din păcate, Cristiano Bergodi nu se va putea baza pe atacantul său nici în cantonamentul din Antalya și nici la primul joc de la reluarea campionatului, cu Dinamo.

Potrivit gsp.ro, bosniacul are probleme musculare și urmează să fie supus unui RMN. Dukla Praga și Widzew Lodz sunt adversarele pe care le vor întâlni ardeleni în cantonament.

