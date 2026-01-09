AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 ianuarie - Antena Sport

Stanciu a ratat un penalty în prelungirile meciului cu Milan. Dan Şucu a fost sfătuit de Porumboiu să-l aducă la Rapid. “Împrumută-l, ajuţi şi naţionala”, i-a transmis fostul patron din Liga 1 acţionarului majoritar de la Genoa.

5. Wawrinka, veste uriaşă

În ultimul lui sezon, Wawrinka a primit o veste mare. I s-a acordat wild-card la primul Grand Slam al anului, cel de la Australian Open. “Înseamnă enorm pentru mine”, a declarat elveţianul.

