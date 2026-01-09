Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 ianuarie - Antena Sport

Home | Antena Sport Update | AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 ianuarie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 ianuarie

Bogdan Stănescu Publicat: 9 ianuarie 2026, 16:56

Comentarii

Radu Drăguşin / Profimedia Images

Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 9 ianuarie, de la negocierile pentru transferul lui Radu Drăguşin, la vestea mare pe care a primit-o la început de an Stanislas Wawrinka.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Drăguşin, aproape de transfer

Roma insistă pentru transferul lui Drăguşin. “Suntem în negocieri, mai e un club”, a anunţat impresarul jucătorului, Florin Manea.

2. Revine Rădoi

Mirel Rădoi revine pe bancă! Fostul antrenor al Craiovei s-a înţeles cu Al Najma, ultima clasată din Arabia Saudită. Rădoi se va înfrunta cu Şumudică, dar şi cu starul portughez Ronaldo.

Reclamă
Reclamă

3. Baiaram visează la transfer

Tot de pe site-ul AS.ro afli unde vrea să se transfere Baiaram. Îşi doreşte să plece după un titlu luat cu Craiova.

4. Variantă pentru Stanciu

Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţăriiNicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
Reclamă

Stanciu a ratat un penalty în prelungirile meciului cu Milan. Dan Şucu a fost sfătuit de Porumboiu să-l aducă la Rapid. “Împrumută-l, ajuţi şi naţionala”, i-a transmis fostul patron din Liga 1 acţionarului majoritar de la Genoa.

5. Wawrinka, veste uriaşă

În ultimul lui sezon, Wawrinka a primit o veste mare. I s-a acordat wild-card la primul Grand Slam al anului, cel de la Australian Open. “Înseamnă enorm pentru mine”, a declarat elveţianul.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Observator
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Aceasta este echipa unde merge Mirel Rădoi. Semnează și revine imediat pe bancă, după aventura de la Craiova. Update
Fanatik.ro
Aceasta este echipa unde merge Mirel Rădoi. Semnează și revine imediat pe bancă, după aventura de la Craiova. Update
16:51
Gigi Becali a găsit fundaşi centrali pentru FCSB. Pe cine trimite în primul 11 în 2026
16:45
LIVE TEXTFCSB – Beșiktaș 0-0. Campioana își dispută unicul amical din Antalya. Bară a lui Olaru!
16:44
FotoFCSB a respectat tradiţia! Decizia luată de roş-albaştri pentru meciul “de lux” cu Beşiktaş
16:29
VIDEOUniversitatea Cluj l-a prezentat oficial pe Andrei Coubiș! Primele cuvinte rostite de jucător venit de la Milan
16:22
S-a transferat! CFR Cluj şi-a dat acordul. Cu cine a semnat atacantul
16:19
Pafos a luat decizia în privința lui Filipe Coelho. Anunțul făcut de clubul din Cipru
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei 2 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 3 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 4 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării 5 Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut! 6 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Man. City, mutare de 75 milioane de euro
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”