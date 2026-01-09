AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 ianuarie - Antena Sport

Pe as.ro afli cele mai tari știri ale zilei de 9 ianuarie, de la negocierile pentru transferul lui Radu Drăguşin, la vestea mare pe care a primit-o la început de an Stanislas Wawrinka.
1. Drăguşin, aproape de transfer
Roma insistă pentru transferul lui Drăguşin. “Suntem în negocieri, mai e un club”, a anunţat impresarul jucătorului, Florin Manea.
2. Revine Rădoi
Mirel Rădoi revine pe bancă! Fostul antrenor al Craiovei s-a înţeles cu Al Najma, ultima clasată din Arabia Saudită. Rădoi se va înfrunta cu Şumudică, dar şi cu starul portughez Ronaldo.
3. Baiaram visează la transfer
Tot de pe site-ul AS.ro afli unde vrea să se transfere Baiaram. Îşi doreşte să plece după un titlu luat cu Craiova.
4. Variantă pentru Stanciu
Stanciu a ratat un penalty în prelungirile meciului cu Milan. Dan Şucu a fost sfătuit de Porumboiu să-l aducă la Rapid. “Împrumută-l, ajuţi şi naţionala”, i-a transmis fostul patron din Liga 1 acţionarului majoritar de la Genoa.
5. Wawrinka, veste uriaşă
În ultimul lui sezon, Wawrinka a primit o veste mare. I s-a acordat wild-card la primul Grand Slam al anului, cel de la Australian Open. “Înseamnă enorm pentru mine”, a declarat elveţianul.
