Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării - Antena Sport

Gigi Becali a confirmat faptul că Adrian Şut va pleca iarna aceasta de la FCSB. Mijlocaşul de 26 de ani va ajunge la Al Ain, în Emiratele Arabe Unite.

Potrivit fanatik.ro, Şut va ajunge la Al Ain pentru suma de 2 milioane de euro. Salariul mijlocaşului român va fi unul pe măsură la noua sa echipă, de un milion de euro pe sezon.

Gigi Becali a confirmat transferul lui Adrian Şut: “Da, e adevărat”

Potrivit sursei mai sus menţionate, Adrian Şut este aşteptat să ajungă în Dubai în cursul zilei de joi, unde va efectua şi vizita medicală, urmând să semneze ulterior şi contractul cu Al Ain.

“Da, e adevărat. Cred că va pleca. Întrebați-i mai multe pe cei din Antalya”, a declarat Gigi Becali, potrivit sursei menţionate anterior.

În cazul în care totul se va rezolva în timp util şi va deveni jucătorul celor de la Al Ain, Adrian Şut îşi poate face debutul la noua sa echipă sâmbătă, atunci când este programat duelul cu Al Wahda, formaţia de pe locul 2 la care evoluează fostul star de la Ajax, Dusan Tadic.