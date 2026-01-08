Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut! - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut!

Bogdan Stănescu Publicat: 8 ianuarie 2026, 16:16

Adrian Şut într-un meci pentru FCSB / Sport Pictures

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că transferul lui Adrian Şut (26 de ani) la Al Ain este rezolvat. S-a vorbit despre 2 milioane de euro, dar Becali a subliniat că FCSB va încasa 1.5 milioane de euro.

Becali a vorbit şi despre salariul lui Adrian Şut, înţelegând că salariul este de 1 milion de euro pe sezon, aşa cum se vehicula.

Adrian Şut, transferat la Al Ain în schimbul a 1.5 milioane de euro

“L-am chemat pe MM să ştiu ce vă spun. Nu mai am chef, nu mă interesează. Sunt prea bucuros, e bucuria prea mare, cu sărbătorile, de Bobotează. Fă ce vrei tu

L-am vândut cu 1 milion jumate, l-a semnat Mihai. Au semnat transferul. El e plecat acolo, e terminată afacerea.

Nu mai voia (n.r: să rămână), nu mai era mulţumit în România. Cred că ia vreun milion pe an. Avea vreo 20.000 pe lună, deci vreo 250.000 şi acolo ia un milion. Şut era nemulţumit de 6 luni, voia să plece”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

