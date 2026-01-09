Gigi Becali a găsit fundaşi centrali pentru FCSB. Pe cine trimite în primul 11 în 2026 - Antena Sport

Gigi Becali spune că FCSB a găsit fundaşii centrali pe care mizează în 2026, în echipa de start. Dacă fanii se aşteaptă la vreun nume surpriză, patronul spune că merge tot pe jucătorii care se află acum sub contrat cu FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a dezvăluit că noul transfer Andre Duarte va evolua în centrul defensivei alături de Siyabonga Ngezana, care va reveni după ce a jucat la Cupa Africii alături de naționala Africii de Sud. Totodată, Joyskim Dawa și Mihai Popescu sunt şi el soluţii pentru FCSB. Recent, patronul spunea că renunţă la cei doi fotbalişti în această iarnă, dar în cele din urmă s-a răzgândit şi nu mai face alt transfer în zona fundaşilor centrali.

„Dawa deja o să-l vedeți. Avem fundași centrali, dacă vine și Popescu nu ne mai facem probleme. L-am luat și pe Duarte. Probabil va juca Duarte cu Ngezana, două turnuri de 1.92 m”, a afirmat Gigi Becali, conform Digi Sport.