Jurnal Antena Sport | Dawa a revenit! Camerunezul visează la Premier League - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Dawa a revenit! Camerunezul visează la Premier League
Dawa a revenit mult mai puternic la FCSB, după calvarul care l-a ţinut opt luni departe de echipă. Camerunezul încă se visează în Premier League, nu la arabi, ca Şut.
