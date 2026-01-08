Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali pregăteşte un transfer uriaş pentru fotbalul românesc! FCSB se va despărţi în această iarnă de Adrian Şut, mijlocaşul de 26 de ani cotat la 3.8 milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă în trecut, FCSB a refuzat mai multe oferte pentru mijlocaşul ei, printre care una de la Trabzonspor, fanatik.ro susţine că jucătorul are bagajele făcute şi plecarea lui de la campioană e ca şi făcută.

Adrian Şut pleacă de la FCSB

Conform sursei citate, Adrian Şut are o ofertă de nerefuzat din Emiratele Arabe Unite şi va pleca în curând către Dubai, oferta pentru el fiind una de nerefuzat.

”Cu oricine se poate, dar fără Șut nu se poate. Fără Tănase, fără Bîrligea, fără Chiricheș, dar fără Șut nu se poate. Nici nu vreau să mă gândesc”, spunea Becali,în primăvara trecută.

În această stagiune, Adrian Şut a adunat 29 de meciuri în toate competiţiile în tricoul celor de la FCSB. El şi-a trecut în cont două goluri şi două pase decisive.