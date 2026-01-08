Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei

Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei

Daniel Işvanca Publicat: 8 ianuarie 2026, 17:16

Comentarii
Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei

Mirel Rădoi / SPORT PICTURES

La aproape două luni după ce și-a dat demisia de la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi este gata să dea o lovitură de proporții și să revină pe banca tehnică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României este aproape de a bate palma cu Al-Najma, formație clasată pe ultimul loc în prima ligă din Arabia Saudită.

Mirel Rădoi negociază cu Al-Najma

Mirel Rădoi este gata să revină pe bancă, la aproape două de la despărțirea neașteptată de Universitatea Craiova. Potrivit digisport.ro, antrenorul român este în tratative avansate cu Al-Najma.

Echipa clasată pe ultimul loc în prima ligă a Arabiei Saudite se află în lupta pentru evitarea retrogradării, acolo unde se află și Marius Șumudică, tehnicianul fiind prezentat acum câteva zile de cei de la Al-Okhdood.

Ar fi a patra experiență în Golf pentru Mierl Rădoi, după ce acesta le-a mai condus pe Al-Tai, Al-Bataeh și Al-Jazira. Al-Najma are doar două puncte după 12 etape.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Observator
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Ce a spus Gigi Becali despre plecarea lui Șut în Emiratele Arabe Unite. Reacția patronului FCSB nu a întârziat. Exclusiv
Fanatik.ro
Ce a spus Gigi Becali despre plecarea lui Șut în Emiratele Arabe Unite. Reacția patronului FCSB nu a întârziat. Exclusiv
17:06
Coșmarul de la Atena a lăsat urme adânci pentru Nicușor Bancu: „Mă bântuie”
16:51
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 ianuarie
16:48
Atletico – Real Madrid LIVE TEXT (21:00). Duel stelar la Jeddah pentru un loc în finală
16:28
Gigi Becali a anunțat când semnează înlocuitorul lui Adrian Șut cu FCSB: „Este străin, eu nu îl cunosc”
16:16
Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut!
16:14
Ioan Andone, verdict despre transferul lui Daniel Paraschiv la Rapid: „A fost cea mai bună perioadă a lui”
Vezi toate știrile
1 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 2 FotoMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea 3 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 4 Românul, transferul carierei la Galatasaray! Mutare de 7 milioane de euro 5 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 6 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”