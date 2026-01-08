Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei - Antena Sport

La aproape două luni după ce și-a dat demisia de la Universitatea Craiova, Mirel Rădoi este gata să dea o lovitură de proporții și să revină pe banca tehnică.
Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României este aproape de a bate palma cu Al-Najma, formație clasată pe ultimul loc în prima ligă din Arabia Saudită.
Mirel Rădoi negociază cu Al-Najma
Mirel Rădoi este gata să revină pe bancă, la aproape două de la despărțirea neașteptată de Universitatea Craiova. Potrivit digisport.ro, antrenorul român este în tratative avansate cu Al-Najma.
Echipa clasată pe ultimul loc în prima ligă a Arabiei Saudite se află în lupta pentru evitarea retrogradării, acolo unde se află și Marius Șumudică, tehnicianul fiind prezentat acum câteva zile de cei de la Al-Okhdood.
Ar fi a patra experiență în Golf pentru Mierl Rădoi, după ce acesta le-a mai condus pe Al-Tai, Al-Bataeh și Al-Jazira. Al-Najma are doar două puncte după 12 etape.
