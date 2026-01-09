FCSB - Beșitkaș LIVE TEXT (16:00). Campioana își dispută unicul amical din Antalya - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 9 ianuarie 2026, 12:58

Jucătorii de la FCSB, în timpul unui antrenament / Facebook FCSB

FCSB și Beșiktaș se întâlnesc astăzi într-un meci amical disputat în Antalya, în ceea ce reprezintă unica partidă de pregătire pe care o vor avea roș-albaștrii în cantonamentul desfășurat în pauza de iarnă. Partida va fi un prilej pentru Elias Charalambous să își pună la încercare jucătorii în fața uneia dintre cele mai bune formații din “țara semilunii”.

FCSB se pregătește pentru duelul amical pe care îl va juca în Turcia contra celor de la Beșitkaș, a treia cea mai titrată formația din țara aflată pe două continente, după Fenerbahce și Galatasaray. Partida dintre cele două vine la o singură zi distanță după ce Gigi Becali și-a pierdut unul dintre cei mai buni jucători din lot, și anume pe Adrian Șut, plecat în Emiratele Arabe Unite la Al-Ain în schimbul a 1,5 milione de euro.

FCSB – Beșitkaș LIVE TEXT (16:00)

În așteptarea înlocuitorului pentru fostul său închizător, FCSB va avea parte de un amical “de gală” în fața lui Beșiktaș. Un nume de referință în fotbalul din Turcia, “vulturii negri” se află pe locul 5 în campionat, cu 29 de puncte după 17 etape, la 13 distanță de liderul Galatasaray.

De cealaltă parte, FCSB e pe locul 9 în Liga 1, cu 31 de puncte adunte după 21 de etape. Deși nu a avut un start bun de sezon, trupa lui Elias Charalambous a prins teren, iar acum e la doar două puncte de ultima echipă dintre primele șase, Oțelul Galați.

Meciul dintre FCSB și Beșiktaș va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Lotul FCSB-ului pentru cantonamentul din AntalyaLotul FCSB-ului în Antalya

PORTARI: Ștefan Târnovanu, Lukas Zima, Răzvan Udrea, Matei Popa;

FUNDAȘI: Valentin Crețu, Alexandru Pantea, Ionuț Cercel, Andrei Dăncuș, Andre Duarte, Vlad Chiricheș, Daniel Graovac, Mihai Popescu ,Luca Ciobanu, Risto Radunovic;

MIJLOCAȘI: Mihai Lixandru, Florin Tănase, Darius Olaru, David Miculescu, Octavian Popescu, Mihai Toma, Dennis Politic, David Popa, Juri Cisotti;

ATACANȚI: Mamadou Thiam, Alexandru Stoian, Daniel Bîrligea, Denis Alibec.

