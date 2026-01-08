Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: "A fost o onoare să joc pentru FCSB" - Antena Sport

Adrian Şut a plecat din Antalya spre Emiratele Arabe Unite, acolo unde va semna cu Al Ain şi unde va câştiga un milion pe sezon.

Conform sport.ro, reporterii români au avut probleme cu poliţia de la aeroport, atunci când au vrut să îi ia un interviu mijlocaşului de 26 de ani cotat la 3.8 milioane de euro.

Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya

“Le doresc mult succes. A fost o plăcere, o onoare să joc la ei. În câteva zile urmează să ne înțelegem. Încă nu se știe exact totul. Nu pot să vorbesc, nu am voie să vorbesc. Îmi doream de mult această provocare”, au fost cuvintele pe care Şut le-a spus înainte de despărţirea de FCSB. Gigi Becali va încasa două milioane de euro pentru transferul său.

În cazul în care totul se va rezolva în timp util şi va deveni jucătorul celor de la Al Ain, Adrian Şut îşi poate face debutul la noua sa echipă sâmbătă, atunci când este programat duelul cu Al Wahda, formaţia de pe locul 2 la care evoluează fostul star de la Ajax, Dusan Tadic.

Adrian Şut a fost unul dintre cei mai importanţi jucători de la FCSB în ultimii ani. El a ajuns la formaţia roş-albastră în iulie 2019, din postura de jucător liber de contract. După ce a mai evoluat timp de un sezon la Clinceni, sub formă de împrumut.