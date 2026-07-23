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Jurnal Antena Sport | Arena de aur

România țintește organizarea europeanului de canotaj după Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Ar fi prima mare competiție de canotaj găzduită de noi.

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Jurnal Antena Sport | Arena de aur

Jurnal Antena Sport | Arena de aur

Jurnal Antena Sport | Arena de aur
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Jurnal Antena Sport | România e la modă în Miami

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