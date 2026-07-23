Jurnal Antena Sport | Banii vorbesc, fanii nu tac
Drăguș e gata să semneze cu FCSB: a fost anunțată și suma de transfer, dar Becali spune că nu e chiar cum zic turcii.
Drăguș e gata să semneze cu FCSB: a fost anunțată și suma de transfer, dar Becali spune că nu e chiar cum zic turcii.
Jurnal Antena Sport | Vânătorul de recorduriJurnal Antena Sport | Vânătorul de recorduri
Jurnal Antena Sport | Chemarea BarceloneiJurnal Antena Sport | Chemarea Barcelonei
Jurnal Antena Sport | Arena de aurJurnal Antena Sport | Arena de aur
Jurnal Antena Sport | Turcul plăteșteJurnal Antena Sport | Turcul plătește
Jurnal Antena Sport | România e la modă în MiamiJurnal Antena Sport | România e la modă în Miami