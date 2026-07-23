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Jurnal Antena Sport | Banii vorbesc, fanii nu tac

Drăguș e gata să semneze cu FCSB: a fost anunțată și suma de transfer, dar Becali spune că nu e chiar cum zic turcii.

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