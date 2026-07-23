Transfer neaşteptat: pus pe liber de Dinamo, jucătorul e aproape să semneze în Italia!

Dinamo a fost activă în această vară pe piaţa transferurilor, atât la nivel de sosiri, cât şi la nivel de plecări, iar unul dintre jucătorii care au plecat de la gruparea bucureşteană e aproape de o mutare interesantă.

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Răzvan Paşcalău a venit ca o mare speranţă la Dinamo, însă tânărul fundaş central nu a reuşit să se impună şi să aibă multe prezenţe în tricoul alb-roşu.

Jucătorul plecat de la Dinamo poate ajunge în Italia

Şefii lui Dinamo au decis în această vară să renunţe la mai mulţi jucători care nu au confirmat, iar printre ei s-a aflat şi Răzvan Paşcalău, fundaş central care a crescut la Universitatea Cluj şi şi-a petrecut o parte din juniorat în Italia, la Lecce.

Fotbalistul în vârstă de 22 de ani a bifat doar 3 meciuri în cei 2 ani cât a fost sub contract, fiind de asemenea împrumutat la CS Dinamo, în liga secundă, în acest timp. Paşcalău are o propunere din Italia, de la Cosenza, formaţie care este în acest moment în Serie C, informează jurnalistul Emanuel Roşu.

Dacă acceptă oferta venită de la formaţia din peninsulă, atunci jucătorul care a fost la Dinamo ar putea să fie coleg cu un alt fotbalist român, Alexandru Borbei, care este şi el pe lista celor de la Cosenza.