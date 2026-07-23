Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Turcul plătește
Video

Jurnal Antena Sport | Turcul plătește

Rapid l-a vândut pe Borza în Turcia! La o nou-promovată a ajuns perla lui Dan Șucu, unde va câștiga jumătate de milion de euro pe an.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Vânătorul de recorduri

Jurnal Antena Sport | Vânătorul de recorduri

Jurnal Antena Sport | Vânătorul de recorduri
Jurnal Antena Sport | Chemarea Barcelonei

Jurnal Antena Sport | Chemarea Barcelonei

Jurnal Antena Sport | Chemarea Barcelonei
Jurnal Antena Sport | Arena de aur

Jurnal Antena Sport | Arena de aur

Jurnal Antena Sport | Arena de aur
Jurnal Antena Sport | Turcul plătește

Jurnal Antena Sport | Turcul plătește

Jurnal Antena Sport | Turcul plătește
Jurnal Antena Sport | România e la modă în Miami

Jurnal Antena Sport | România e la modă în Miami

Jurnal Antena Sport | România e la modă în Miami