Jurnal Antena Sport | Turcul plătește
Rapid l-a vândut pe Borza în Turcia! La o nou-promovată a ajuns perla lui Dan Șucu, unde va câștiga jumătate de milion de euro pe an.
Rapid l-a vândut pe Borza în Turcia! La o nou-promovată a ajuns perla lui Dan Șucu, unde va câștiga jumătate de milion de euro pe an.
Jurnal Antena Sport | Vânătorul de recorduriJurnal Antena Sport | Vânătorul de recorduri
Jurnal Antena Sport | Chemarea BarceloneiJurnal Antena Sport | Chemarea Barcelonei
Jurnal Antena Sport | Arena de aurJurnal Antena Sport | Arena de aur
Jurnal Antena Sport | Turcul plăteșteJurnal Antena Sport | Turcul plătește
Jurnal Antena Sport | România e la modă în MiamiJurnal Antena Sport | România e la modă în Miami