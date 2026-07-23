Jurnal Antena Sport | Turcul plătește

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Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial

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Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș

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FCSB a prezentat oficial al doilea transfer al zilei! Lovitură după lovitură în mercato pentru roş-albaştri

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Gicu Grozav a semnat! Destinaţie surpriză a fostului jucător de la Petrolul Ploieşti

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Trei dintr-un foc: Marius Baciu pune transferurile la treabă cu Auda. Cum arată echipa de start a FCSB-ului

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Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă