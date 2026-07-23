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Jurnal Antena Sport | România e la modă în Miami

Un român a fost invitat să petreacă alături de Kane și Bellingham după Mondialul american. Laurențiu Dobre e designerul starurilor latino din America, în frunte cu Shakira și J-Balvin.

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Jurnal Antena Sport | România e la modă în Miami

Jurnal Antena Sport | România e la modă în Miami

Jurnal Antena Sport | România e la modă în Miami