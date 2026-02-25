Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open - Antena Sport

Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open pentru a prelua conducerea Federaţiei de Tenis din Statele Unite (USTA), a anunţat miercuri federaţia australiană.
Tiley, care este şi director general al federaţiei de tenis din această ţară oceanică, va rămâne încă câteva luni la conducere pentru a facilita tranziţia, potrivit unui comunicat al Tennis Australia.
„Să conduc această echipă a fost privilegiul vieţii mele”, a declarat Tiley.
El a devenit în 2006 directorul Australian Open, unul dintre cele patru turnee de Grand Slam, apoi director general al federaţiei australiene de tenis în 2013.
Preşedintele Tennis Australia, Chris Harrop, a salutat mandatul lui Craig Tiley, în timpul căruia „practicarea şi interesul pentru sportul nostru au crescut constant”.
Din partea americană, preşedintele federaţiei, Brian Vahaly, a declarat că doreşte să crească numărul practicantilor la 35 de milioane până în 2035. „Craig aduce o combinaţie rară între credibilitatea mondială la cel mai înalt nivel al sportului şi un angajament ferm pentru dezvoltarea acestei discipline la nivel de bază”, a precizat el într-un comunicat.
