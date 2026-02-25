Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open - Antena Sport

Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open pentru a prelua conducerea Federaţiei de Tenis din Statele Unite (USTA), a anunţat miercuri federaţia australiană.

Tiley, care este şi director general al federaţiei de tenis din această ţară oceanică, va rămâne încă câteva luni la conducere pentru a facilita tranziţia, potrivit unui comunicat al Tennis Australia.

„Să conduc această echipă a fost privilegiul vieţii mele”, a declarat Tiley.

El a devenit în 2006 directorul Australian Open, unul dintre cele patru turnee de Grand Slam, apoi director general al federaţiei australiene de tenis în 2013.

Preşedintele Tennis Australia, Chris Harrop, a salutat mandatul lui Craig Tiley, în timpul căruia „practicarea şi interesul pentru sportul nostru au crescut constant”.