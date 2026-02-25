Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open - Antena Sport

Închide meniul
Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open

Dan Roșu Publicat: 25 februarie 2026, 11:25

Craig Tiley, alături de Carlos Alcaraz - Profimedia Images

Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open pentru a prelua conducerea Federaţiei de Tenis din Statele Unite (USTA), a anunţat miercuri federaţia australiană.

Tiley, care este şi director general al federaţiei de tenis din această ţară oceanică, va rămâne încă câteva luni la conducere pentru a facilita tranziţia, potrivit unui comunicat al Tennis Australia.

„Să conduc această echipă a fost privilegiul vieţii mele”, a declarat Tiley.

El a devenit în 2006 directorul Australian Open, unul dintre cele patru turnee de Grand Slam, apoi director general al federaţiei australiene de tenis în 2013.

Preşedintele Tennis Australia, Chris Harrop, a salutat mandatul lui Craig Tiley, în timpul căruia „practicarea şi interesul pentru sportul nostru au crescut constant”.

Din partea americană, preşedintele federaţiei, Brian Vahaly, a declarat că doreşte să crească numărul practicantilor la 35 de milioane până în 2035. „Craig aduce o combinaţie rară între credibilitatea mondială la cel mai înalt nivel al sportului şi un angajament ferm pentru dezvoltarea acestei discipline la nivel de bază”, a precizat el într-un comunicat.

1 Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial 2 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 3 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 4 Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază 5 Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” 6 FotoAlegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr.
