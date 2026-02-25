Gigi Becali, cuvinte jignitoare la adresa lui Radu Miruţă. Ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare - Antena Sport

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat marți seară că se va lua o decizie în avantajul sportului și al Ministerului Apărării, cu privire la posibilitatea promovării în prima ligă a CSA Steaua București, club aflat în subordinea ministerului.
„Eu principial spun că, dacă ești bun sau dacă ești rău, trebuie să bați sau să pierzi pe terenul de joc. Nu să fie o barieră în mâna unui politician care să spună că ai ajuns să promovezi în Divizia A și nu poți pentru că este o lege care îți interzice”, a explicat ministrul Radu Miruță, la TVR, despre situația CSA Steaua.
Miruță a adăugat că există două variante pentru a depăși această barieră: schimbarea legii sau împărțirea între sectorul public și cel privat.
„Sunt în analiză zilele acestea care dintre cele două metode pot avea șansă mai mare sau se merge cu ele în paralel”, a precizat el.
Auzind ce a spus Miruţă, Gigi Becali a avut un alt derapaj. Folosind cuvinte jignitoare la adresa ministrului, latifundiarul nu crede că promovarea CSA Steaua este posibilă.
”El nu poate să schimbe legea. Păi și cum o schimbă el? Nu sunt eu în Parlament? Ce să facă el, piticania! Hai, lasă-mă, că îmi fac păcate. E tare, el. Îți dai seama cât de tare, dacă a făcut două facultăți la 500 de km una de alta”, a fost replica lui Becali pentru Fanatik.ro.
”Nu poate pentru că nu are cum. Pentru că e lege europeană. Nu poți din bani publici să finanțezi… Astea sunt societăți private. Nu ai cum. Este unitate militară. Unde ai văzut unitate militară să ai o echipă de fotbal?”, a mai afirmat Becali.
Totodată, Gigi Becali mai spune că marca de Steaua trebuie scoasă la licitaţie, dacă se doreşte promovarea echipei.
”În al doilea rând, să zicem, bă, poate. Să zicem că poate. După aia intervine legea românească, care aia nu are ce să-i mai facă. (…) Păi îi vine legea și spune în felul următor. Ce este marca? Este proprietate publică a statului român. Ce spune legea? Trebuie scoasă la licitație.
Trebuie să scoată marca la licitație. Ca să o facă privată. Sau că n-are, că așa nu au… Ce să facă? Să bage bani de la bugetul armatei? Nu are cum. Ei vor să facă privat, nu? Trebuie o hotărâre de guvern (HG) să scoată marca la licitație. Trebuie o HG pentru că jucătorii sunt active necorporale și trebuie să îi scoată la vânzare jucătorii și așa cum ei vând, ei fac, ei… Trebuie scoși la vânzare, la licitație, jucătorii lor normal. Ei încalcă legea.
O ocolesc. Jucătorii lor, ei când vând un jucător, ei trebuie, pentru că e activ necorporal, la ANAF, așa este prevăzut. Și el trebuie, activ necorporal, trebuie scos la vânzare pe licitație, pe Hotărâre de guvern, orice jucător de la CSA. Ei o încalcă și nu vine nimeni să le zică nimica. Dar pe lege trebuie să facă licitație. Deci orice jucător, ei când îl vând, ei trebuie să facă HG”, afirmă Becali.
