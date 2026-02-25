Gigi Becali, cuvinte jignitoare la adresa lui Radu Miruţă. Ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare - Antena Sport

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat marți seară că se va lua o decizie în avantajul sportului și al Ministerului Apărării, cu privire la posibilitatea promovării în prima ligă a CSA Steaua București, club aflat în subordinea ministerului.

„Eu principial spun că, dacă ești bun sau dacă ești rău, trebuie să bați sau să pierzi pe terenul de joc. Nu să fie o barieră în mâna unui politician care să spună că ai ajuns să promovezi în Divizia A și nu poți pentru că este o lege care îți interzice”, a explicat ministrul Radu Miruță, la TVR, despre situația CSA Steaua.

Miruță a adăugat că există două variante pentru a depăși această barieră: schimbarea legii sau împărțirea între sectorul public și cel privat.

„Sunt în analiză zilele acestea care dintre cele două metode pot avea șansă mai mare sau se merge cu ele în paralel”, a precizat el.

Auzind ce a spus Miruţă, Gigi Becali a avut un alt derapaj. Folosind cuvinte jignitoare la adresa ministrului, latifundiarul nu crede că promovarea CSA Steaua este posibilă.