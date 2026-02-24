Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: "Înapoi în bucătărie" - Antena Sport

Scena ciocnirii dintre Iuliana Demetrescu și Joao Paulo a stârnit numeroase comentarii în România. Mijlocașul FCSB-ului a dărâmat-o pe arbitră în meciul cu Metaloglobus, câștigat de campioană cu 4-1.
Momentul s-a petrecut în startul partidei de pe Arena Națională. Pe un contraatac încercat de FCSB în minutul patru, Joao Paulo a lovit-o pe Iuliana Demetrescu. Iuliana Demetrescu a căzut pe gazon, fiind ridicată ulterior de Joao Paulo. Arbitra nu a pățit nimic și a putut continua partida.
Videoclipul cu incidentul a fost postat de Tiberiu Buta, campion național la skandenberg în 2023, însoţit şi de un comentariu complet deplasat.
„Înapoi în bucătărie”, a scris el.
Şi Gigi Becali a avut un derapaj la adresa Iulianei Demetrescu
Gigi Becali a avut câteva cuvinte care nu pot fi reproduse în intervenţia de la Digi Sport, de la finalul partidei. Moment în care Ilie Dumitrescu s-a enervat şi a luat poziţie: ”A arbitrat foarte bine, Gigi! De ce nu lauzi prestația doamnei din seara asta?”. Moment în care omul de afaceri a recunoscut: ”O laud prestația. Nu am ce să-i reproșez. Bunul simț îl au toți, și vagabonzii, și nebunii”.
