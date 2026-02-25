Detalii şocante despre blaturile din România, după percheziţii. Antrenorul recunoaşte: "Mi s-a cerut să-i lăsăm să ne bată" - Antena Sport

Poliţiştii au făcut, miercuri, 34 de percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar care vizează înşelăciuni în domeniul pariurilor sportive. Mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, inclusiv jucători, sunt suspectate că au influenţat şi au alterat rezultate ale unor partide din Liga a III-a, inducând în eroare organizatori de pariuri sportive. Suspecţii ar fi obţinut astfel foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei. Un număr de 21 de persoane au fost duse la audieri.

Unul dintre cei care a fost audiat a fost şi Fadi Haddad, fostul antrenor al formaţiei CS Păulești. El a dezvăluit că a fost deja audiat de Poliție și de FRF. Ba mai mult, el recunoaşte existenţa blaturilor.

„La Păulești s-a vrut performanță. De aceea am fost adus. Noi am încercat să facem performanță. Nu aveam probleme la antrenamente și nici la meciuri. Ne antrenam la un nivel bun și jucam bine. În mod normal, se poate și verifica, echipa mergea foarte bine.

Dar, la un meci cu Sepsi, mi s-a cerut să fac anumite lucruri care nu erau compatibile cu caracterul meu și am plecat. Era etapa a 8-a. Și, din ce am mai auzit, în decembrie s-a făcut un control. Și a mai fost o problemă la un meci la Traian. Unul dintre părinții unui junior, Andrei Sora, a fost vehement și i-a cerut copilului să iasă din teren. De acolo s-a pornit o anchetă cu echipa și cu jucătorii.

Cât am fost eu acolo, lucrurile au fost OK. Până la meciul cu Sepsi. Atunci am refuzat anumite lucruri și am plecat de la echipă. A fost o discuție de genul: „Domne, suntem bine în campionat, stăm bine. Hai să încercăm să facem în așa fel încât să facem acum altă echipă”. Cum ar fi, să lăsăm meciul. Nu s-a spus direct asta, dar… Eu nu am acceptat. Am intrat în vestiar și am zis că nu voi lua parte la asta. Iar a doua zi am plecat. Aici s-a terminat cu Păulești pentru mine. Iar scandalul de la meciul de la Traian a fost în decembrie.