Proiect spectaculos de peste 13 milioane de euro la Cluj Arena - Antena Sport

Consiliul Judeţean Cluj a anunţat, miercuri, că îşi propune eficientizarea energetică a Cluj Arena, prin intermediul unui proiect în valoare de circa 13,5 milioane de euro.

Preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, a iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii care vizează implementarea de soluţii tehnice pentru creşterea eficienţei energetice a Stadionului Cluj Arena.

Proiect spectaculos de peste 13 milioane de euro la Cluj Arena

Proiectul de hotărâre urmează a fi dezbătut şi votat în cadrul şedinţei ordinare de joi a Consiliului Judeţean.

„Continuăm în forţă investiţiile în domeniul energiei verzi, printr-un nou proiect care vizează valorificarea energiei solare, regenerabile, şi reducerea costurilor operaţionale, de funcţionare. Prin intermediul panourilor fotovoltaice instalate şi prin trecerea pe iluminatul LED, inclusiv pe partea de nocturnă, dorim să reducem consumul de energie electrică al stadionului cu cel puţin 40%! În acest fel, judeţul Cluj va beneficia de o infrastructură sportivă modernă, sustenabilă şi eficientă energetic, la nivelul celei din vestul Europei”, a declarat Alin Tişe.

Proiectul de eficientizare energetică a Stadionului Cluj Arena prevede implementarea unui set de soluţii tehnice menite să scadă facturile şi să genereze independenţă energetică, respectiv: