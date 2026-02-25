Revenire importantă în lotul FCSB pentru meciul cu UTA Arad. Anunţul lui Meme Stoica - Antena Sport

Reveniri importante în echipa FCSB-ului, care are nevoie de un miracol pentru a obține prezența în play-off. Mihai Stoica a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă campioana României.
În același timp, președintele Consiliului de Administrație a confirmat că Vlad Chiricheş va fi apt de joc pentru partida cu UTA Arad. Ttoodată, oficialul roș-albaștrilor a vorbit și despre progresul înregistrat de Mihai Popescu, care se va afla şi el în lot pentru această partidă.
„Chiricheș a început să se antreneze cu echipa. A avut niște probleme medicale. Acum e bine. S-ar putea să fie în lot pentru meciul cu UTA. Ngezana e la sală. Sper să scape doar cu tratamentul pe care l-a făcut, deși m-aș mira.
Medicii spun altceva. Rămâne de văzut când va reveni pe teren. Mihai Popescu e foarte bine. Cred că îl putem avea în lot sâmbătă, la meciul cu UTA”, a declarat Mihai Stoica, președintele celor de la FCSB, pentru Fanatik.ro.
