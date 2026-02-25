Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Revenire importantă în lotul FCSB pentru meciul cu UTA Arad. Anunţul lui Meme Stoica - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Revenire importantă în lotul FCSB pentru meciul cu UTA Arad. Anunţul lui Meme Stoica

Revenire importantă în lotul FCSB pentru meciul cu UTA Arad. Anunţul lui Meme Stoica

Radu Constantin Publicat: 25 februarie 2026, 12:46

Comentarii
Revenire importantă în lotul FCSB pentru meciul cu UTA Arad. Anunţul lui Meme Stoica

Mihai Stoica, în timpul unui interviu / Sport Pictures

Reveniri importante în echipa FCSB-ului, care are nevoie de un miracol pentru a obține prezența în play-off. Mihai Stoica a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă campioana României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În același timp, președintele Consiliului de Administrație a confirmat că Vlad Chiricheş va fi apt de joc pentru partida cu UTA Arad. Ttoodată, oficialul roș-albaștrilor a vorbit și despre progresul înregistrat de Mihai Popescu, care se va afla şi el în lot pentru această partidă.

„Chiricheș a început să se antreneze cu echipa. A avut niște probleme medicale. Acum e bine. S-ar putea să fie în lot pentru meciul cu UTA. Ngezana e la sală. Sper să scape doar cu tratamentul pe care l-a făcut, deși m-aș mira.

Medicii spun altceva. Rămâne de văzut când va reveni pe teren. Mihai Popescu e foarte bine. Cred că îl putem avea în lot sâmbătă, la meciul cu UTA”, a declarat Mihai Stoica, președintele celor de la FCSB, pentru Fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
Observator
"Cei buni ajung la Dumnezeu". Durere și lacrimi pentru Dan și Cătălina, părinții morți în accident
Gigi Becali îl face praf pe Radu Miruţă după ce ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare: “Ce lege să schimbe piticania?! Nu ştie pe ce lume trăieşte”
Fanatik.ro
Gigi Becali îl face praf pe Radu Miruţă după ce ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare: “Ce lege să schimbe piticania?! Nu ştie pe ce lume trăieşte”
12:01
Detalii şocante despre blaturile din România, după percheziţii. Antrenorul recunoaşte: “Mi s-a cerut să-i lăsăm să ne bată”
11:42
Proiect spectaculos de peste 13 milioane de euro la Cluj Arena
11:38
Dănuţ Lupu îl face praf pe Cătălin Cîrjan: “Mi-aș fi dorit să joace mai mult decât vorbește”
11:25
Craig Tiley renunţă la funcţia de director al Australian Open
11:23
Gigi Becali, cuvinte jignitoare la adresa lui Radu Miruţă. Ministrul a spus că Steaua va avea drept de promovare
11:19
Edi Iordănescu a dat cărţile pe faţă despre revenirea la naţionala României
Vezi toate știrile
1 Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial 2 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 3 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 4 Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază 5 Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” 6 FotoAlegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr.
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele