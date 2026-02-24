Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 24 februarie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. Puscaş a semnat

George Puşcaş a fost prezentat oficial la Dinamo. Atacantul a semnat pentru un an şi jumătate şi şi va purta numărul 47. El va juca în premieră în Liga 1.

2. Prime pentru titlu

Mihai Rotaru a pregătit câte 25.000 de euro pentru fiecare jucător al Universităţii Craiova, dacă oltenii vor cuceri titlul. Fotbaliştii au încasat deja peste 18.000 de euro pentru rezultatele din acest sezon.