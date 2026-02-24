Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 24 februarie - Antena Sport

Închide meniul
Antena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 24 februarie

Alex Masgras Publicat: 24 februarie 2026, 16:58

Comentarii

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

1. Puscaş a semnat

George Puşcaş a fost prezentat oficial la Dinamo. Atacantul a semnat pentru un an şi jumătate şi şi va purta numărul 47. El va juca în premieră în Liga 1.

2. Prime pentru titlu

Mihai Rotaru a pregătit câte 25.000 de euro pentru fiecare jucător al Universităţii Craiova, dacă oltenii vor cuceri titlul. Fotbaliştii au încasat deja peste 18.000 de euro pentru rezultatele din acest sezon.

3. Emoţii pentru Tănase

Pe AS.ro vezi cât de gravă este accidentarea suferită de Florin Tănase. Decarul FCSB-ului a rezistat doar 24 de minute în meciul cu Metaloglobus.

4. Presiunea catalanilor

Joan Laporta a dezvăluit motivul pentru care Lionel Messi nu a revenit la Barcelona în 2023: “Presiunea nu e aşa mare la Inter Miami”, a declarat preşedintele catalanilor.

5. Aproape de final

Max Verstappen se gândeşte tot mai mult la retragere. Olandezul este pregătit să lase tot ce a realizat în Formula 1 în urmă: “Sunt aproape de final”, a recunoscut pilotul Red Bull.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

