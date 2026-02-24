Alegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr. - Antena Sport

Închide meniul
Alegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr.

Alegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr.
Alegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr.

Radu Constantin Publicat: 24 februarie 2026, 12:46

Alegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr.
Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac / Colaj Instagram

Sorana Cîrstea s-a despărţit de Ion Ţiriac jr. şi vrea se concentreze exclusiv pe ultimul sezon din tenis, în timp ce fiul lui Ţiriac va continua să fie extrem de implicat în proiectele sale. Astfel au justificat cei doi separarea. Chiar dacă ruptura a fost mai veche, anunţul a fost făcut recent.

Faptul că Sorana şi Ion Ţiriac Jr au rămas în relaţii excelente s-a putut vedea şi la Cluj, după ce Sori a câştigat Transylvania Open. Chiar dacă erau deja despărţiţi, ea a avut un mesaj superb pentru fostul ei iubit, dar şi pentru Ion Ţiriac.

“Aş vrea să îi mulţumesc prietenului meu care a crezut în mine atunci când eu nu mai credeam. Şi domnului Ţiriac pentru suportul din ultimii ani şi pentru modul în care m-a încurajat”, spunea Sori după ce primea trofeul.

Sorana Cîrstea şi-a luat o mică pauză de la turnee

Totuşi, anunţul despărţii a lăsat urme pentru Sorana Cîrstea, care a decis să ia o pauză de la turnee. Românca a hotărât să renunțe la turneele din această săptămână și să revină pe teren la Indian Wells, scrie eurosport.ro.

În această săptămână se desfășoară două turnee în circuitul feminin de tenis, la Merida (WTA 500) și Austin (WTA 250), însă sportive de 35 de ani a hotărât să spună “pas” și să ia o pauză înainte de Indian Wells.

Sorana Cîrstea s-a înscris la Indian Wells, care va avea loc între 4 și 15 martie, aceasta fiind a 3-a competiție WTA 1000 a anului, după Doha și Dubai.

 

Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac
Sorana Cîrstea este iubita lui Alexandru Ion Țiriac
Câţi bani a câştigat, în 2024, românca celebră care se iubeşte cu fiul lui Ion Ţiriac
