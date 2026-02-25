Dănuţ Lupu îl face praf pe Cătălin Cîrjan: "Mi-aș fi dorit să joace mai mult decât vorbește" - Antena Sport

Închide meniul
Radu Constantin Publicat: 25 februarie 2026, 11:38

Dănuţ Lupu îl face praf pe Cătălin Cîrjan: Mi-aș fi dorit să joace mai mult decât vorbește

Cătălin Cîrjan ar fi putut pleca în mercato-ul din iarnă la Metalist 1925 Harkov, care îi oferea un salariu lunar de 60.000 de euro și 4,5 milioane de euro lui Dinamo pentru transfer. El a preferat să rămână la Dinamo, dar evoluţia nu s-a mai ridicat la nivelul dorit de fani.

Şi Dănuţ Lupu, legendă a clubului Dinamo, crede că fotbalistul a rămas dator cu fotbalul, mai ales în meciul pierdut de “câini” cu Rapid. Jucătorul a avut o prestaţie modestă, care a fost taxată de Dănuţ Lupu.

“El dispare la meciurile importante. Poate și că încă e mic. Eu i-am zis să joace mai mult și să vorbească mai puțin. Eu mi-aș fi dorit să joace mai mult decât vorbește. Părerea mea, momentan, doar vorbește și joacă mai puțin.

În meciurile importante… un jucător cheie la o echipă e să ajute echipa în derby-uri, în meciurile grele. Nu în meciurile ușoare!”, a declarat Dănuț Lupu, conform fanatik.ro.

Dinamo va juca în etapa a 29-a cu FC Argeș, pe Arena Națională, un alt meci important.

