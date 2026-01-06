Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Cristian Tranulea n-are rival pe Dunăre de Bobotează - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Cristian Tranulea n-are rival pe Dunăre de Bobotează
Video

Jurnal Antena Sport | Cristian Tranulea n-are rival pe Dunăre de Bobotează

De Bobotează, înotătorul în ape îngheţate, Cristian Tranulea n-are rival pe Dunăre. Doar în acest an a pus mâna pe două cruci aruncate de preoţi. 

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Cristian Tranulea n-are rival pe Dunăre de Bobotează

Jurnal Antena Sport | Cristian Tranulea n-are rival pe Dunăre de Bobotează

Jurnal Antena Sport | Cristian Tranulea n-are rival pe Dunăre de Bobotează
Jurnal Antena Sport | Aris Eram a acceptat provocarea Survivor

Jurnal Antena Sport | Aris Eram a acceptat provocarea Survivor

Jurnal Antena Sport | Aris Eram a acceptat provocarea Survivor
Jurnal Antena Sport | Dan Nistor, revoltat că Pancu l-a lăsat acasă pe Deac: "Umilinţă"

Jurnal Antena Sport | Dan Nistor, revoltat că Pancu l-a lăsat acasă pe Deac: "Umilinţă"

Jurnal Antena Sport | Dan Nistor, revoltat că Pancu l-a lăsat acasă pe Deac: "Umilinţă"
Jurnal Antena Sport | Leo Grozavu a fost în Cuba în vacanţă: "Era să mă fure americanii"

Jurnal Antena Sport | Leo Grozavu a fost în Cuba în vacanţă: "Era să mă fure americanii"

Jurnal Antena Sport | Leo Grozavu a fost în Cuba în vacanţă: "Era să mă fure americanii"
Jurnal Antena Sport | Duarte a semnat fără să stea pe gânduri cu FCSB

Jurnal Antena Sport | Duarte a semnat fără să stea pe gânduri cu FCSB

Jurnal Antena Sport | Duarte a semnat fără să stea pe gânduri cu FCSB
23:29
Erik ten Hag a fost prezentat oficial! Cu cine a semnat, după mandatele de coşmar de la United şi Leverkusen
23:21
Gigi Becali, lăudat după ce a anunțat plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB: „E hoț, șmecher”
22:58
Dorit de Dinamo, Andrei Coubiş a semnat cu o altă echipă din Liga 1
22:55
Răzvan Lucescu, în sferturile Cupei Greciei. Victorie la loviturile de departajare pentru PAOK
22:36
Pep Guardiola face cel mai scump transfer al iernii în Europa. 75 de milioane de euro pentru starul din Premier League
22:19
Afacerile în care vrea să îşi investească banii jucătorul din naţionala României dorit de Gigi Becali la FCSB
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 2 Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” 3 “Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat” 4 Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră 5 Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi” 6 Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026