Nicuşor Bancu, iritat de o întrebare după Unirea Slobozia - Universitatea Craiova 0-3: "Bravo lui! Să fie sănătos" - Antena Sport

Nicuşor Bancu nu a fost prea încântat atunci când a fost întrebat despre Raul Opruţ după Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 0-3. Fundaşul stânga al celor de la Dinamo traversează o perioadă foarte bună, având cinci goluri în acest început de an, ceea ce l-a transformat într-o soluţie pentru Mircea Lucescu, cu o lună înaintea barajului cu Turcia.

Pentru prima oară în ultimii ani, Nicuşor Bancu are concurenţă serioasă pentru postul de titular la echipa naţională, dar întrebarea legată de Opruţ de la finalul meciului nu i-a picat bine căpitanului de la Universitatea Craiova, care nu a vrut să vorbească foarte mult despre acest subiect.

Nicuşor Bancu, iritat de întrebarea despre Raul Opruţ: “Vreau să fiu aici pe primul loc, altceva nu mă interesează”

“Bravo lui Opruț! Să fie sănătos, cât mai multe goluri. Eu vreau să fiu aici pe primul loc, altceva nu mă interesează. Sunt foarte fericit, am auzit ce a spus domnul Lucescu (n.r. că rămâne). Mă bucur că este alături de noi. Dacă voi fi acolo, nu știu, mister știe cel mai bine, vom încerca să facem treaba cea mai bună și să ne calificăm”, a declarat Nicuşor Bancu, potrivit digisport.ro.

Pe 26 martie, România va juca în Turcia, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. În cazul în care tricolorii se vor impune, atunci vor juca meciul decisiv pentru biletele la turneul final pe 31 martie, contra câştigătoarei dintre Slovacia şi Kosovo.

Dacă se va califica, România va face parte din Grupa D, alături de Statele Unite ale Americii, Paraguay şi Australia. World Cup 2026 va fi transmis în Universul Antena.