„Nu e treaba ta”. Istvan Kovacs și Dani Coman s-au întâlnit la vestiare, după tensiunile din FC Argeș - Farul. Ce s-a întâmplat - Antena Sport

„Nu e treaba ta”. Istvan Kovacs și Dani Coman s-au întâlnit la vestiare, după tensiunile din FC Argeș – Farul. Ce s-a întâmplat

Viviana Moraru Publicat: 22 februarie 2026, 16:47

Istvan Kovacs, în timpul unui meci/ Sport Pictures

Istvan Kovacs și Dani Coman s-au întâlnit la pauza meciului dintre FC Argeș și Farul, din etapa a 28-a din Liga 1. Președintele piteștenilor se afla pe tunelul care duce la vestiare. 

Dani Coman a dat mâna cu jucătorii de la FC Argeș, întâlnindu-l astfel și pe Istvan Kovacs, cu care a încercat să poarte un scurt dialog.

Atmosfera era una tensionată după primele 45 de minute de joc, ținând cont de fazele petrecute pe teren. La un moment dat, conform digisport.ro, Istvan Kovacs este surprins spunând că o anumită persoană prezentă pe tunel are o „atitudine la intimidare”.  

Mă deranjează atitudinea asta la intimidare”, a acuzat Kovacs, care ulterior este auzit și cum spune: „Nu e treaba ta să vorbești cu jucătorii”. Arbitrul i-a îndemnat pe cei prezenți pe tunel, în cele din urmă, să meargă către vestiare. 

Pe finalul primei reprize, Istvan Kovács l-a eliminat pe Bogdan Andone. Antrenorul de la FC Argeș a fost un car de nervi și a intrat câțiva pași în teren, după un duel între Sierra și Alibec. Acesta a cerut un cartonaș galben pentru atacantul constănțenilor, însă Istvan Kovacs a considerat că nu este necesar. 

De asemenea, tot în prima repriză a meciului, Istvan Kovacs a luat o decizie controversată și a decis să nu-l elimine pe Mario Tudose, deși reluările au arătat clar faptul că tânărul fundaș al piteștenilor a faultat. 

