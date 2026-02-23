Eliza Samara a debutat cu dreptul la Singapore Smash 2026! Revenire de senzaţie în setul 3 al partidei - Antena Sport

Închide meniul
Eliza Samara a debutat cu dreptul la Singapore Smash 2026! Revenire de senzaţie în setul 3 al partidei

Publicat: 23 februarie 2026, 10:21

Eliza Samara, în timpul unui meci - Profimedia Images

Elizabeta Samara a obţinut prima victorie pe tabloul principal de simplu feminin de la Singapore Smash 2026. Ea s-a calificat în 16-imile competiţiei.

Românca (30 mondial) a avansat printre primele 32 de jucătoare la simplu, după ce a învins-o pe jucătoarea Loy Ming Ying (Singapore, 224 mondial).

Cu o primă parte echilibrată a meciului, în care ambele sportive au câştigat câte un set, Elizabeta Samara a reuşit să revină spectaculos şi să treacă în avantaj.

Condusă cu 8-2 în setul al treilea, tricolora a apelat la experienţa sa, şi-a calibrat loviturile şi nu a mai cedat niciun punct până la 2-1 la seturi — impulsul de care a avut nevoie pentru a obţine victoria cu 3-1 (11-8, 9-11, 11-8, 11-7).

În prima rundă a tabloului de dublu masculin, perechea Ovidiu Ionescu (83 mondial) / Eduard Ionescu (122 mondial) a pierdut în cinci seturi în faţa cuplului Horacio Cifuentes / Santiago Lorenzo (Argentina, 30 mondial).

Sportivii români au dominat seturile al doilea şi al patrulea, însă au cedat în decisiv, scor 2-3 (7-11, 11-6, 7-11, 11-7, 5-11).

