Andrei Nicolescu, speriat de parcursul unei rivale: "Pare o echipă de pe altă planetă" - Antena Sport

Andrei Nicolescu, speriat de parcursul unei rivale: “Pare o echipă de pe altă planetă”

Dan Roșu Publicat: 23 februarie 2026, 9:29

Andrei Nicolescu - Sport Pictures

CFR Cluj este de departe cea mai în formă echipă din Liga 1. Băieţii lui Daniel Pancu au ajuns la 9 victorii consecutive şi mai au nevoie de două puncte în ultimele două etape pentru a rămâne de loc de play-off.

Aflaţi la un moment dat mai aproape de locurile retrogradabile, feroviarii au ajuns o sperietoare pentru rivale. Andrei Nicolescu o consideră pe adversara din etapa 30 “de pe altă planetă”.

Andrei Nicolescu o laudă pe CFR Cluj

“Acum stăteam și mă uitam din perspectiva asta. Cu FC Argeș va fi foarte dificil, pentru că probabil va fi meciul lor de confirmare pentru play-off. Iar cu CFR nici nu știu ce să mai zic.

Pare o echipă de pe altă planetă în momentul ăsta. Nouă victorii consecutive. Nici nu știu ce echipă a mai reușit așa ceva și ce s-a întâmplat cu echipa aia după într-o stagiune. I-am zis lui Pancu să-i fie bine și să reușească, dar după meciul cu noi și s-a întâmplat”, a spus Nicolescu, citat de fanatik.ro.

9 victorii consecutive în Liga 1 este o performanţă pe care nimeni nu o mai reuşise în ultimii cinci ani. Interesant este că tot clujenii îşi treceau în cont o asemenea serie, în stagiunea 2021-2022, între etapele 13-21.

CFR Cluj e acum pe locul 5 şi le mai are de întâlnit pe Farul Constanţa (deplasare) şi pe Dinamo (acasă) în sezonul regulat. Pentru a rămâne pe loc de play-off, clujenii au nevoie de două puncte.

