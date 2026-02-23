Denver Nuggets - Golden State Warriors 117-128. Fără Steph Curry, Moody şi Horford au ieşit la rampă pentru Warriors - Antena Sport

Golden State a ajuns la 30 victorii în actualul sezon după ce a răsturnat un deficit de opt puncte în sfertul decisiv, în urma unui parţial de 15-0. Remarcabil este că această victorie a venit fără Steph Curry, absent pentru al şaptelea meci consecutiv, fără Draymond Green, anunţat titular, dar scos din lot cu doar câteva minute înaintea meciului după nişte probleme la spate, şi fără Kristaps Porzingins, letonul transferat de la Altanta debutând joi, în înfrangerea cu Boston, dar nefiind disponibil azi.

Venit de pe bancă, Brandin Podziemski a avut un sfert patru uluitor. După 1/9 din acţiune până atunci, a marcat 6/6 şi a terminat cu 18 puncte, 14 recuperări şi 9 pase decisive.

Denver Nuggets – Golden State Warriors 117-128

Cel mai bun realizator de la Warriors a fost Moses Moody cu 23 puncte, veteranul Al Horford contribuind cu 20 si 6/7 la trei puncte.

La Denver, Nikola Jokic a reuşit a 21-lea triple double din actualul sezon, 35 puncte, 20 recuperări, 12 pase decisive, al 185-lea din carieră, el fiind al doilea în istoria NBA, iar Jamal Murray a avut 21 puncte, însă sfertul patru pierdut la 17 puncte a dus la a 22-a înfrângere pentru Nuggets, a doua a sezonului împotriva lui Warriors.

Baschetul din NBA continuă în AntenaPLAY. Sâmbătă dimineaţă, de la ora 04:30, va avea loc meciul dintre Denver Nuggets şi Oklahoma City Thunder. Duminică dimineaţă, de la ora 03:30, se va juca partida dintre Los Angeles Lakers şi Golden State Warriors.