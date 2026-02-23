Jaqueline Cristian, cea mai bună clasare a carierei! Sorana Cîrstea a coborât în clasamentul WTA - Antena Sport

Jaqueline Cristian a urcat şase locuri în clasamentul WTA dat publicităţii luni şi este pe poziţia 33, fiind jucătoarea din România cel mai bine clasată. Cristian, în vârstă de 27 de ani, are 1.367 puncte.
Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a coborât trei locuri şi este pe 35, cu 1.344 puncte.
Gabriela Ruse a urcat opt locuri şi este pe 72, cu 892 puncte, iar Irina Begu a coborât de pe 149 pe 158, cu 455 puncte.
Anca Todoni a coborât un loc şi este pe 181, cu 387 puncte.
La dublu, Sorana Cîrstea a coborât patru locuri şi este pe 58 (1.470 puncte).
Liderul clasamentului WTA este belarusa Aryna Sabalenka, cu 10.675 puncte, pe 2 este Iga Swiatek, cu 7.588, iar pe 3 se află Elena Rybakina, cu 7.253 puncte.
Americanca Coco Gauff este pe 4, cu 6.803 puncte, iar pe cinci se află Jessica Pegula cu 6.786 puncte.
