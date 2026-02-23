Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jaqueline Cristian, cea mai bună clasare a carierei! Sorana Cîrstea a coborât în clasamentul WTA - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Jaqueline Cristian, cea mai bună clasare a carierei! Sorana Cîrstea a coborât în clasamentul WTA

Jaqueline Cristian, cea mai bună clasare a carierei! Sorana Cîrstea a coborât în clasamentul WTA

Publicat: 23 februarie 2026, 10:27

Comentarii
Jaqueline Cristian, cea mai bună clasare a carierei! Sorana Cîrstea a coborât în clasamentul WTA

Jaqueline Cristian, în timpul unui meci / Profimedia

Jaqueline Cristian a urcat şase locuri în clasamentul WTA dat publicităţii luni şi este pe poziţia 33, fiind jucătoarea din România cel mai bine clasată. Cristian, în vârstă de 27 de ani, are 1.367 puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a coborât trei locuri şi este pe 35, cu 1.344 puncte.

Jaqueline Cristian, pe locul 33 WTA! A redevenit prima rachetă a României

Gabriela Ruse a urcat opt locuri şi este pe 72, cu 892 puncte, iar Irina Begu a coborât de pe 149 pe 158, cu 455 puncte.

Anca Todoni a coborât un loc şi este pe 181, cu 387 puncte.

La dublu, Sorana Cîrstea a coborât patru locuri şi este pe 58 (1.470 puncte).

Reclamă
Reclamă

Liderul clasamentului WTA este belarusa Aryna Sabalenka, cu 10.675 puncte, pe 2 este Iga Swiatek, cu 7.588, iar pe 3 se află Elena Rybakina, cu 7.253 puncte.

Americanca Coco Gauff este pe 4, cu 6.803 puncte, iar pe cinci se află Jessica Pegula cu 6.786 puncte.

A lăsat catedra și acum vinde sicrie. O profesoară din China a descoperit cheia succesului: Oamenii mor zilnicA lăsat catedra și acum vinde sicrie. O profesoară din China a descoperit cheia succesului: Oamenii mor zilnic
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este George Puşcaş soluţia cea mai bună pentru atacul lui Dinamo?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul din România care dă tichete de 500 de lei pentru 10.000 de locuitori. Cine poate beneficia de ajutor
Observator
Oraşul din România care dă tichete de 500 de lei pentru 10.000 de locuitori. Cine poate beneficia de ajutor
Pregăteşte Gigi Becali o primă specială pentru Oţelul Galaţi?! Patronul FCSB a spus tot: „Premierea nu e mită! Nu e ilegal”
Fanatik.ro
Pregăteşte Gigi Becali o primă specială pentru Oţelul Galaţi?! Patronul FCSB a spus tot: „Premierea nu e mită! Nu e ilegal”
13:23
Darren Cahill, invitat special la meciul de retragere al Simonei Halep: “O adevărată mândrie”
13:19
Gigi Becali, întrebat dacă o “premiază” pe Oţelul pentru a o încurca pe U Cluj. “Nu e corupție”
13:05
Boston Celtics – Los Angeles Lakers 111-89. Jalen Brown s-a distrat cu Lakers pentru a doua oară în acest sezon
12:35
Gigi Becali i-a ironizat pe fanii lui Dinamo! A început să râdă când a auzit planul “câinilor”: “Care-i treaba?”
12:31
Gigi Becali a făcut praf un jucător din Liga 1, de la care aştepta ajutor pentru play-off: “În halul ăsta”
12:14
George Puşcaş, primele declaraţii după ce a ajuns în Bucureşti să semneze cu Dinamo
Vezi toate știrile
1 FotoCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit 2 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele 3 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 4 Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS 5 EXCLUSIVCristina Neagu, cuvinte uriaşe pentru Bojana Popovic! Ce spune despre CSM Bucureşti, în Final Four 6 „Nu e treaba ta”. Istvan Kovacs și Dani Coman s-au întâlnit la vestiare, după tensiunile din FC Argeș – Farul. Ce s-a întâmplat
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul